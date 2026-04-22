Tower Fans under 4000: गर्मी से मिलेगी राहत, 4000 से कम में घर लाएं फर्राटेदार हवा फेकने वाले टावर फैन

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 22, 2026, 12:51 PM (IST)
Tower Fans under 4000: भारतीय बाजार में अलग-अलग बजट व रेंज के एयर फैन की भरमार है। इस वजह से लोगों के लिए सही कूलर खरीदना मुश्किल हो गया है। अगर आप भी इस ही समस्या से जूझ रहे हैं और कम बजट में समझ नहीं आ रहा कौन-सा खरीदें, तो हमारा यह आर्टिकल आपके काम आने वाला है। हम आपको यहां 4000 से कम में आने वाले बेस्ट टावर एयर फैन के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका डिजाइन स्लीक है, जिससे इन्हें कमरे के किसी भी कोने में रखा जा सकता है। ये 25 फीट तक हवा फेकते हैं और बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं। इन फैन को Amazon India से खरीदा जा सकता है। आइए टावर एयर फैन पर डालते हैं एक नजर…
इस टावर एयर फैन को दमदार फैन के साथ लाया गया है। यह 25 फीट तक हवा फेकता है। इसमें 4-वे एयर फ्लो की सुविधा मिलती है, जिससे हर कोने में हवा लगती है। यह बिजली कम इस्तेमाल करता है। इसकी बॉडी एंटी-रस्ट है। यानी कि इसकी बॉडी पर बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगेगी और लंबा चलेगा। इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया से घर लाया जा सकता है।
इस टावर एयर फैन को खासतौर पर कमरे के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत है कि यह 25 फीट तक तेज ठंडी हवा फेकता है। इसमें 3 स्पीड ऑप्शन मिलते हैं, जिससे फैन को स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा, कूलर में 2-वे एयर डिफ्लेक्टर दिया गया है। इस पर 1 साल की वारंटी मिल रही है। इसकी कीमत 3,189 रुपये है। इसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है।
इस फैन को स्पेस सेविंग डिजाइन दिया गया है, जिससे इसे कम स्पेस में आसानी से रखा जा सकता है। इसमें ऑटो-स्विंग की सुविधा दी गई है। इसमें लगा फैन बहुत पावरफुल है, जो 25 फीट तक हवा फेकने में सक्षम है। इसमें 3 स्पीड कंट्रोल सेटिंग दी गई है। यह बिजली की कम खपत करता है। इसे अमेजन इंडिया से 3,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है।
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