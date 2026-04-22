7500 रुपये सस्ता खरीदें Oppo Find X9 Pro, 200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 22, 2026, 02:37 PM (IST)
Oppo Find X9 Pro में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 9500 चिप दी गई है। साथ ही फोन Android 16 के साथ दस्तक देता है।
Oppo Find X9 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 200MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी व 50MP का ही तीसरा कैमरा मौजूद है।
Oppo Find X9 Pro में आपको 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है, जिसका साइज 6.78 इंच का है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल है।
Oppo Find X9 Pro को कंपनी ने 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं।
Oppo Find X9 Pro में आपको 7500mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।
Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,09,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं।
Oppo Find X9 Pro के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 7500 रुपये का ऑफ मिल रहा है।
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