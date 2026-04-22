comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • 200mp Camera Featured Oppo Find X9 Pro 7500 Discount Offer Amazon 7500mah Battery Specs

7500 रुपये सस्ता खरीदें Oppo Find X9 Pro, 200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

200MP Camera featured Oppo Find X9 Pro 7500 discount offer Amazon 7500mAh battery specs: वीवो फोन पर धमाल डील। सस्ते में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 22, 2026, 02:37 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Oppo Find X9 Pro (5)zoom icon
18

Oppo Find X9 Pro Performance

Oppo Find X9 Pro में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 9500 चिप दी गई है। साथ ही फोन Android 16 के साथ दस्तक देता है।

Oppo Find X9 Pro (3)zoom icon
28

Oppo Find X9 Pro Camera

Oppo Find X9 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 200MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी व 50MP का ही तीसरा कैमरा मौजूद है।

Oppo Find X9 Pro (6)zoom icon
38

Oppo Find X9 Pro Selfie Camera

Oppo Find X9 Pro में आपको 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

Oppo Find X9 Pro (7)zoom icon
48

Oppo Find X9 Pro Display

Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है, जिसका साइज 6.78 इंच का है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल है।

Oppo Find X9 Pro (1)zoom icon
58

Oppo Find X9 Pro RAM

Oppo Find X9 Pro को कंपनी ने 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं।

Oppo Find X9 Pro (4)zoom icon
68

Oppo Find X9 Pro Battery

Oppo Find X9 Pro में आपको 7500mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

Oppo Find X9 Pro (2)zoom icon
78

Oppo Find X9 Pro Price

Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,09,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं।

Oppo Find X9 Prozoom icon
88

Oppo Find X9 Pro Discount

Oppo Find X9 Pro के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 7500 रुपये का ऑफ मिल रहा है।