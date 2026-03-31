32 inch Smart TV Under 10000 on Amazon: फोन की कीमत में आने वाले टीवी, 10 हजार से कम में मिलेंगे धांसू फीचर

32 inch Smart TV Under 10000 on Amazon: अमेजन इंडिया पर इस वक्त कोई सेल नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ई-कॉमर्स जाइंट अलग-अलग स्क्रीन साइज वाले स्मार्ट टीवी पर धांसू डील दे रहा है। इसमें डिस्काउंट और किफायती EMI शामिल हैं। हम आपको यहां शॉपिंग वेबसाइट में मिलने वाले चुनिंदा 32 इंच वाले टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 10,000 रुपये से कम में घर लाया जा सकता है। इनमें आपको एचडी स्क्रीन के साथ-साथ ओटीटी और शानदार साउंड मिलेगी। चलिए इन टीवी पर डालते हैं एक नजर… और पढें: Amazon Deals: धमाकेदार डील पर मिल रहे 65 इंच वाले टीवी, सस्ते में घर पर मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा

VW OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV

VW का यह स्मार्ट टीवी 32 इंच के QLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसका रेजलूशन 1366 x 768 पिक्सल है। इसमें Prime Video, Jio Hotstar, Netflix और Zee5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सपोर्ट दिया गया है। सीमलेस फंक्शनिंग के लिए क्वाड कोड प्रोसेसर और प्लेवॉल मिलती है। इसमें स्क्रीन मिरर की सुविधा दी गई है। इसकी असली कीमत 18,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर यह टीवी 57 प्रतिशत की छूट के साथ 8,199 रुपये में मिल रहा है। इस पर 288 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। और पढें: 55 inch Smart TV under 35000 on Amazon: इन टीवी से घर में मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा, 35 हजार से कम में बनाएं अपना

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Kodak QLED HD Ready Smart Linux TV

Kodak ने इस स्मार्ट टीवी में 32 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजलूशन 1366 x 768 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में डुअल बैंड वाईफाई, एचडीएमआई, ब्लू रे स्पीकर और Ethernet दिया गया है। इस टीवी की साउंड आउटपुट 36 वॉट है। इसमें सराउंड साउंड मिलती है। इसके अलावा, टीवी में गूगल एंड्रॉइड टीवी और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी ऐप भी दिए गए हैं। इसकी कीमत 8,499 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया से 299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

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Foxsky Frameless Series QLED HD Ready Google Smart TV

Foxsky के इस फ्रेमलैस स्मार्ट टीवी में 32 इंच की एचडी स्क्रीन है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसमें पावरफुल साउंड दी गई है। इसका साउंड आउटपुट 30 वॉट है। इसमें गूगल टीवी, वाईफाई, स्क्रीन मिरर और ओटीटी ऐप दिए गए हैं। यह बिजली की भी बचत करता है। इसके बेजल पतले हैं। इसे Metallic Bezel-Less डिजाइन दिया गया है। इस पर 1 साल की वारंटी मिल रही है। कीमत की बात करें, तो टीवी को अमेजन से 9,999 रुपये में घर लाया जा सकता है। इस पर 352 रुपये की ईएमआई मिल रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।

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