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75 Inch Smart TVs on Amazon: लाखों की कीमत वाले 75 इंच स्क्रीन TV हुए सस्ते, 65,990 रुपये में लाएं घर

75 Inch Smart TVs on Amazon: घर में बजट के अंदर लगाना है बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी? लाखों रुपये के 75 इंच स्क्रीन के ऑप्शन हुए हजारों रुपये सस्ते। देखें बेस्ट डील्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 31, 2026, 03:14 PM (IST)

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75 Inch Smart TVs on Amazon: हर कोई अपने घर में बड़ी स्क्रीन का टीवी लगाने की सोचता है, लेकिन लाखों की कीमत की वजह से हमेशा प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो अमेजम आपने के लिए 1 नहीं बल्कि कई सुनहरी डील्स लेकर आया है। अमेजन सेल के दौरान आप 75 इंच स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी को बेहद ही कम कीमत में घर ला सकते हैं। यहां देखें टॉप डील्स। news और पढें: 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाले OnePlus 15 पर 3000 रुपये का Discount, फोन में मिलेगी 7300mAh बैटरी

Hisense 75 Inches 4K Ultra HD Smart QLED TV

Hisense 75 Inches 4K Ultra HD Smart QLED TV को Amazon से 69,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी पर 1500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी 75 इंच 4K Ultra HD (3840 x 2160) | QLED डिस्प्ले के साथ आता है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें 30W साउंड आउटपुट मिलता है। साथ ही यह Quantum Dot टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस टीवी में आपको Netflix, Youtube, Prime Video, JioHotstar, SonyLiv, Zee5, SunNXT, Xstream Play, Apple TV, CrunchyRoll, TravelXP जैसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। news और पढें: OPPO के धाकड़ फोन को खरीदने का सही समय अभी, यहां मिल रहा 3000 का फ्लैट Discount

Xiaomi 189 cm (75 Inches) X Pro Series QLED 4K UHD Smart Google TV L75MB-APIN

Xiaomi 189 cm (75 Inches) X Pro Series QLED 4K UHD Smart Google TV L75MB-APIN को अमेजन से 69,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत अमेजन पर 1,19,999 रुपये लिस्ट है। इस टीवी पर 5000 रुपये का बैंक कार्ड डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी 75 इंच 4K Ultra HD (3840 x 2160) डिस्प्ले के साथ आता है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें 34W साउंड आउटपुट दिया गया है। साथ ही टीवी में 2GB RAM व 32GB स्टोरेज मिलती है।

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TCL 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75P71K

TCL 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75P71K को अमेजन से 65,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत वैसे 2,59,990 रुपये लिस्ट है। इस टीवी पर बैंक कार्ड के जरिए 3000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में 75 इंच 4K QLED (3840 x 2160) डिस्प्ले मिलता है। ऑडियो के लिए टीवी में 35W साउंड आउटपुट मिलता है। इसके अलावा, यह टीवी 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है।