Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट हुई लीक, जानें कब आएगा S26, S26 Plus और Ultra?

Samsung जल्द ही अपनी नई Galaxy S26 Series लॉन्च करने वाला है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस बार अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को फरवरी 2026 में पेश कर सकती है। टिपस्टर Ice Universe के अनुसार, लॉन्च इवेंट 25 फरवरी को सान फ्रांसिस्को, अमेरिका में आयोजित होगा। कहा जा रहा है कि कंपनी ने इस अमेरिकी शहर को इसलिए चुना है क्योंकि यह AI टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का हब माना जाता है। लॉन्च के बाद, खरीदारों को मार्च की शुरुआत तक नए स्मार्टफोन खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले सैमसंग आमतौर पर जनवरी में अपनी S Series लॉन्च करता था लेकिन इस बार Galaxy S26 Edge मॉडल को रद्द करने के बाद लॉन्च में देरी हुई है।

डिजाइन और डिस्प्ले

Galaxy S26 Series के डिजाइन और डिस्प्ले में कुछ मामूली बदलाव की उम्मीद है। लीक इमेजेज से पता चलता है कि सभी मॉडलों में एक समान कैमरा मॉड्यूल होगा, जो Galaxy Z Fold 7 जैसा दिखेगा, खासकर S26 Ultra में गोल कोनों और नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो S26 Ultra में 6.9-inch QHD Samsung M14 OLED स्क्रीन के साथ नई प्राइवेसी स्क्रीन फीचर मिल सकती है। वहीं Galaxy S26 में 6.2-inch और S26 Plus में 6.9-inch OLED डिस्प्ले होने की संभावना है।

परफॉर्मेंस और बैटरी

परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में Samsung ने अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में दो चिपसेट स्ट्रैटेजी अपनाई है। कुछ क्षेत्रों में Exynos 2600 SoC और बाकी में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल हो सकता है। Galaxy S26 Ultra में 5000mAh बैटरी और 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि S26 में 4300mAh और S26 Plus में 4900mAh बैटरी होने की संभावना है। साथ ही सभी मॉडल्स में Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है, जो Apple के MagSafe के जैसे काम करेगा।

कैमरा और कीमत

कैमरा अपग्रेड में इस साल बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है लेकिन सुधार किए जाने की संभावना है। S26 Ultra में 200MP प्राइमरी, 50MP अल्ट्रावाइड, 12MP 3x टेलीफोटो और 50MP 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होने की संभावना है। S26 और S26 Plus में 50MP प्राइमरी, 12MP अल्ट्रावाइड और नया 12MP 3x टेलीफोटो लेंस मिलने की संभावना है। कीमत की बात करें तो लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung कीमतों को S25 Series के जैसे ही रख सकता है। India में S26 की कीमत लगभग 81,000 रुपये, S26 Plus 1,00,000 रुपये और S26 Ultra 1,30,000 रुपये के आसपास हो सकती है।