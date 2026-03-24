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Realme 16 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ भारत में मारेगा एंट्री, Flipkart पर फीचर्स Live

Realme 16 5G स्मार्टफोन भारत में जल्द लॉन्च होगा। लॉन्च डेट से पर्दा उठाने से पहले फोन के कई फीचर्स रिवील कर दिए गए हैं। यह फोन 7000mAh बैटरी के साथ मार्केट में पेश होगा।

Published By: Manisha | Published: Mar 24, 2026, 08:53 PM (IST)

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Realme 16 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे करके फोन के फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स रिवील कर रही है। अब कंपनी ने फोन की बैटरी क्षमता, डिस्प्ले व कलर ऑप्शन की जानकारी दी है। कंपनी ने फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। इस साइट पर अब कंपनी ने फोन के फीचर्स से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। यह फोन दो कलर ऑप्शन Air Black और Air White में दस्तक देने वाला है। यहां जानें सभी डिटेल्स। news और पढें: Realme 16 5G भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, क्या हो सकते हैं फीचर्स

Realme 16 5G Specs

Flipkart पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए Realme 16 5G फोन के फीचर्स सामने आ चुके हैं। जैसे कि हमने बताया यह फोन दो कलर ऑप्शन में दस्तक देगा। इसमें Air Black और Air White कलर ऑप्शन शामिल है। इसके अलावा, रियलमी का फोन 7000mAh बैटरी के साथ दस्तक देगा। इस फोन में कंपनी 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देगी। कंपनी का दावा है कि यह फोन 21.67 घंटे तक की व्हाट्सऐप चैटिंग, 22.86 घंटे की रील्स स्क्रोलिंग व 22.06 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलेगा। news और पढें: 7000mAh बैटरी के साथ Realme P4 Lite 5G फोन भारत में हुआ लॉन्च, मात्र 11,999 रुपये में लाएं घर

इसके अलावा, फोन में 6.57 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले में 4200 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। इसके अलावा, फोन में पानी से बचाव के लिए IP69 रेटिंग मिलेगी। कंपनी फोन में AirFlow vapour chamber सॉल्यूशन देने वाली है। साथ ही यह फोन 8.1mm पतला होगा। फोन का भार 183 ग्राम होने वाला है।

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Realme 16 5G

आपको बता दें, कंपनी ने भारत से पहले Realme 16 5G को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। ग्लोबल वेरिएंट में MediaTek Dimensity 6400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 12GB RAM व 256GB स्टोरेज मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा इस सेटअप का हिस्सा है।