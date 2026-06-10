8000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ Realme P4R 5G, जानें कीमत

Realme P4R launched in India: रियलमी ने पी-सीरीज का विस्तार कर नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया है। यह रियलमी पी4आर है। इस डिवाइस को 8000mAh की जंबो बैटरी के साथ पेश किया गया है। इसको फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें एचडी स्क्रीन, 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज और AI टूल मिलते हैं, जिनसे आप अपनी फोटो को बेहतर तरीके से एडिट कर सकते हैं। आइए जानते हैं रियलमी फोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में…

Realme P4R Specifications

Specification Details Display 6.8-inch HD+ Display Resolution 1570 × 720 Pixels Refresh Rate 144Hz Peak Brightness 1200 nits Processor MediaTek Dimensity 6300 RAM 6GB Storage 256GB Cooling System AirFlo VC Cooling System Durability Military-Grade Certification Water & Dust Resistance IP65 Rating Operating System Android 16-based Realme UI 7.0 Light AI PULSE Light LED Indicator Rear Camera 50MP Camera AI Tools Motion Photo, AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity, AI Unblur, AI Portrait Glow Battery Capacity 8000mAh Video Watching Time Up to 12.5 Hours Weight 224g

रियलमी पी4आर में 6.8 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसका रेजलूशन 1570×720 पिक्सल है। इस फोन में बेहतर गेमिंग के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 6GB जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसके साथ AirFlo VC कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। इसे मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन और IP65 की रेटिंग मिली है।

इस मोबाइल फोन में AI PULSE Light LED इंडिकेक्टर दिया है। इसमें Android 16 बेस्ड Realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसकी थिकनेस 8.8mm है। इसका वजन 224 ग्राम है।

कैमरा

शानदार फोटोग्राफी करने के लिए रियलमी पी4आर में 50MP का कैमरा दिया है। यह मोशन फोटो फंक्शन से लैस है। इसमें इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाने और एडिट करने के लिए AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity, AI Unblur और AI Portrait Glow जैसे टूल दिए गए हैं।

बैटरी और कनेक्टिविटी

रियलमी के इस स्मार्टफोन में 8000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज में 12.5 घंटे का वॉचिंग और गेमिंग टाइम, 15.4 घंटे का म्यूजिक, 21.6 घंटे का बिंज और 26.9 नेविगेशन टाइम देती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कितनी है कीमत ?

रियलमी पी4आर को तीन स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इस फोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। इसके 6GB+128GB और 6GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस क्रमश: 20,999 रुपये व 22,999 रुपये है। इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट पर 17 जून से लाइव होगी।

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Realme P4R को इन फोन से मिलेगी चुनौती

आइकू जेड11एक्स और वीवो टी5एक्स दो ऐसे स्मार्टफोन हैं, जिनसे रियलमी पी4आर को टक्कर मिलेगी। बैक-फ्रंट कैमरा और प्रोसेसर के मामले में दोनों डिवाइस रियलमी के फोन से आगे हैं। हालांकि, बैटरी के मामले में रियलमी दोनों से बेहतर है।