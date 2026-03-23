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POCO X8 Pro और X8 Pro Max की Flipkart पर आज से सेल होगी शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

POCO X8 Pro और X8 Pro Max Series की भारत में आज से Flipkart पर सेल शुरू होगी। ये दोनों स्मार्टफोन्स दमदार प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी से लैस हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत और ऑफर्स के बारे में...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 23, 2026, 11:10 AM (IST)

Poco X8 Pro Max (4)
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POCO ने अपनी नई POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max Series को आज से भारत में खरीद सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की आज दोपहर 12 बजे से Flipkart पर सेल शुरू होगी। पिछले हफ्ते ग्लोबली लॉन्च होने के बाद इन फोन्स को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, खासकर इनके दमदार परफॉर्मेंस और नए फीचर्स को लेकर। कंपनी ने इस सीरीज में खासतौर पर गेमिंग और हेवी यूज करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखा है। news और पढें: Oppo K14 Turbo और K14 Turbo Pro के लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक, इस Certification Database पर आए नजर

POCO X8 Pro और Pro Max की कीमत और ऑफर्स

भारत में इस सीरीज की कीमत की बात करें तो POCO X8 Pro का बेस वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 32,999 रुपये में आता है, जबकि इसका 12GB RAM वेरिएंट 35,999 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा Iron Man Edition की कीमत 37,999 रुपये रखी गई है। वहीं POCO X8 Pro Max की शुरुआती कीमत 42,999 रुपये है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है, जबकि 512GB वेरिएंट की कीमत 46,999 रुपये है। खास बात यह है कि HDFC Bank, ICICI Bank और State Bank of India के कार्ड से खरीदने पर 3000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। news और पढें: 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ Poco X8 Pro Max 5G भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और Top Features

POCO X8 Pro Max के फीचर्स

अगर फीचर्स की बात करें तो POCO X8 Pro Max 5G में 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर दिया गया है, जो काफी पावरफुल माना जा रहा है। इसमें 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलता है। फोन में 6.83-inch का बड़ा AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स तक ब्राइटनेस मिलती है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 20MP का कैमरा मिलता है। सबसे खास इसकी 9000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 100W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और कंपनी के अनुसार यह तीन दिन तक चल सकती है।

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POCO X8 Pro 5G के फीचर्स

वहीं POCO X8 Pro 5G भी काफी दमदार फीचर्स के साथ आता है, जिसमें MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 6.59-inch का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप भी लगभग Pro Max जैसा ही है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है।