YouTube टेस्ट कर रहा है दो कमाल के स्मार्ट फीचर्स, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 14, 2026, 01:28 PM (IST)
YouTube अपने Premium यूजर्स के लिए दो नए और स्मार्ट फीचर्स की टेस्टिंग कर रहा है, ‘Auto Speed’ और ‘On-the-go’ ये दोनों फीचर्स फिलहाल एक्सपेरिमेंटल हैं यानी अभी टेस्टिंग फेज में हैं और सभी यूजर्स के लिए डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फीचर्स खास तौर पर Android यूजर्स के लिए रोलआउट किए जा रहे हैं। कंपनी का मकसद यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर और स्मार्ट बनाना है, ताकि वीडियो देखना ज्यादा आसान और कंफर्टेबल हो सके। और पढें: YouTube 2026 में ला रहा है बड़ा AI बदलाव, OpenAI Sora को मिलेगी कड़ी टक्कर
पहला फीचर ‘Auto Speed’ काफी दिलचस्प है। यह सामान्य 2x स्पीड से अलग है क्योंकि इसमें वीडियो की स्पीड अपने आप कंटेंट के हिसाब से बदलती रहती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई कुकिंग वीडियो देख रहे हैं, तो यह फीचर धीमे हिस्सों को तेज कर सकता है और जरूरी हिस्सों को सामान्य स्पीड पर दिखा सकता है, हालांकि यह फीचर फिलहाल केवल अंग्रेजी भाषा के वीडियो में ही काम करता है और हर वीडियो में उपलब्ध नहीं है। अगर वीडियो सपोर्टेड नहीं होगा, तो स्पीड सेटिंग में ‘Auto’ ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। जहां यह उपलब्ध होगा, वहां इसे बाकी स्पीड ऑप्शंस के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
दूसरा फीचर ‘On-the-go’ है, जो यूजर्स के मूवमेंट को पहचानकर वीडियो इंटरफेस को बदल देता है। यह फीचर YouTube Music के डिजाइन से प्रेरित है, जब यूजर लगातार 60 सेकंड तक मूव करता है, तो यह फीचर अपने आप वीडियो इंटरफेस को एक सिंपल और म्यूजिक-प्लेयर जैसा बना देता है। इससे चलते-फिरते वीडियो कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यूजर चाहें तो इसे मैन्युअली भी ऑन कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाकर ‘On-the-go’ ऑप्शन पर टैप करके। इस मोड में प्ले बटन, टाइमलाइन और डाउनलोड जैसे ऑप्शन ज्यादा आसान और साफ तरीके से दिखते हैं।
हालांकि ‘On-the-go’ फीचर अभी पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसमें कुछ बग्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं ‘Auto Speed’ फीचर कुछ यूजर्स के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी सुधार की जरूरत है, हालांकि ये दोनों फीचर्स एक्सपेरिमेंटल हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि भविष्य में सभी यूजर्स के लिए जारी किए जाएं, फिलहाल Premium यूजर्स इन्हें 27 अप्रैल तक ट्राई कर सकते हैं। अगर ये फीचर्स सफल रहते हैं, तो आने वाले समय में Google इन्हें स्थायी रूप से लॉन्च कर सकता है, जिससे वीडियो देखने का अनुभव और भी बेहतर हो जाएगा।
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