Published By: Manisha | Published: Apr 14, 2026, 06:01 PM (IST)
OnePlus Pad 3 टैब भारत में लॉन्च हुआ है। इसके बाद कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में OnePlus Pad Go 2 को भारत में लॉन्च किया था। इन टैब के बाद अब कंपनी अपने टैब पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने का मन बना रही है। आज वनप्लस इंडिया ने नए वनप्लस टैब की इंडिया लॉन्चिंग को टीज करना शुरू कर दिया है। फिलहाल, कंपनी ने टैब के नाम को रिवील नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह OnePlus Pad 3 Pro या फिर OnePlus Pad 4 हो सकते हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: OnePlus के 9000mAh बैटरी वाले नए फोन की पहली सेल, मिलेगी 3000 की बंपर छूट
OnePlus India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए नए टैब की लॉन्चिंग टीज की है। यह टैब Coming Soon टैग के साथ लिस्ट है। फिलहाल, कंपनी ने इस टैब के नाम को रिवील नहीं किया है। टैब के पोस्टर को देखें, तो बैक पर कैप्सूल आकार का कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है। इसके अलावा, वनप्लस की ब्रांडिंग बॉटम में दी गई है। और पढें: OnePlus Nord 6 फोन 9000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत
You’re not ready for this. pic.twitter.com/O9zL0rxxxa और पढें: 9000mAh जंबो बैटरी और 50MP कैमरा के साथ OnePlus Nord 6 भारत में हो गया लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और Top Features
— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 14, 2026
टिप्सटर Debayan Roy (@Gadgetsdata) की मानें, तो यह टैब OnePlus Pad 3 Pro हो सकता है। टिप्सटर ने टैब के कई फीचर्स भी लीक किए हैं। लीक की मानें, तो टैब में 13.2 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। इसके अलावा, यह टैब फ्लैगशिप 3nm octa core Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होगा। टैब की बैटरी 13000mAh की होगी, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए टैब में 13MP का रियर कैमरा मिलने वाला है।
OnePlus Pad 3 की बात करें, तो इसे कंपनी ने पिछले साल जून 2025 में लॉन्च किया था। इस टैब की कीमत 47,999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के टैब में 13.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। डिस्प्ले का रेजलूशन 3,392×2,400 पिक्सल है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। इसमें 12GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलता है। टैब की बैटरी 12140mAh की है।
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