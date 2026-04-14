200 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हुआ 'Apple Business' प्लेटफॉर्म, मिलेंगे ये सब फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 14, 2026, 02:46 PM (IST)
Apple ने अपने बिजनेस यूजर्स के लिए एक नया और यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ‘Apple Business’ लेकर आया है, जो अब 200 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हो चुका है। यह सेवा 14 अप्रैल से शुरू की गई है और इसका मकसद कंपनियों के लिए Device Management, Operations और Digital Presence को आसान बनाना है। कंपनी के अनुसार यह प्लेटफॉर्म कई पुराने एंटरप्राइज टूल्स को एक साथ जोड़कर एक ही सिस्टम में बदल देता है, जिससे बिजनेस यूजर्स को अलग-अलग डैशबोर्ड इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे।
इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनियां अपने iPhone, iPad और Mac डिवाइस को आसानी से मैनेज कर सकती हैं। इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) की सुविधा दी गई है, जिससे बिना किसी थर्ड-पार्टी टूल के डिवाइस सेटअप और कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यूज़र्स को ऐप्स, यूजर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक ही जगह से मैनेज करने की सुविधा मिलती है। Apple Maps जैसे प्लेटफॉर्म पर भी बिजनेस अपनी मौजूदगी को बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, जिसमें लोकेशन कार्ड, ब्रांडिंग और ऑफर्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
Apple ने इस प्लेटफॉर्म में एक नया एडवर्टाइजिंग फीचर भी जोड़ा है, जहां कंपनियां अपने Ads के लिए बोली लगाकर स्पेस खरीद सकती हैं। ये Ads, Apple Maps में सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर या सुझाए गए लोकेशन के रूप में दिख सकते हैं। यह सिस्टम काफी हद तक Google Maps जैसी सेवाओं के जैसा है, जहां बिजनेस अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म में ईमेल, कैलेंडर और डिरेक्टरी सर्विस भी दी गई है, जिससे कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकती हैं।
कीमत की बात करें तो Apple Business एक फ्री सर्विस के रूप में उपलब्ध है, लेकिन इसमें कुछ Paid Add-on भी दिए गए हैं। iCloud स्टोरेज प्लान लगभग 0.99 डॉलर प्रति यूज़र प्रति माह से शुरू होता है और जरूरत के हिसाब से 2TB तक जा सकता है, वहीं AppleCare+ for Business एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें डिवाइस रिपेयर, एक्सीडेंटल डैमेज और प्रायोरिटी सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं, हालांकि भारत में इसकी कीमतों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म iOS 26, iPadOS 26 और macOS 26 वाले डिवाइस पर पूरी तरह काम करेगा और आने वाले समय में बिजनेस मैनेजमेंट को और ज्यादा आसान बनाएगा।
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