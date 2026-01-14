comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Oppo F31 Pro Plus 5g Price Drop By 3499 Discount Offer On Amazon Price In India Specs 7000mah Battery

OPPO F31 Pro+ 5G हुआ 3499 रुपये सस्ता, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे 1 नंबर फीचर्स

OPPO F31 Pro+ 5G की कीमत लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही धड़ाम हो गई है। इस फोन को आप Flipkart के जरिए तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

Edited By: Manisha | Published By: Manisha | Published: Jan 14, 2026, 07:21 PM (IST)

Oppo F31 Pro+ 5G
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

OPPO F31 Pro+ 5G स्मार्टफोन को सेल के दौरान सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस सीरीज को कंपनी ने पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया था। इस सीरीज में तीन फोन OPPO F31, OPPO F31 Pro और OPPO F31 Pro+ 5G शामिल है। प्रो प्लस इस सीरीज का सबसे प्रीमियम फोन है, जिसे अभी Flipkart सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। news और पढें: OPPO Reno 15 5G पर मिल रहा 5399 रुपये का महा Discount, न चूकें धमाकेदार Deal

OPPO F31 Pro+ 5G Price in India

कंपनी ने OPPO F31 Pro+ 5G को 32,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 34,999 रुपये है। इस फोन को बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर आपको 3499 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा। news और पढें: Oppo Reno 15 Pro फोन 7300 रुपये हुआ सस्ता, 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी जैसे मिलेंगे तगड़े फीचर्स

OPPO F31 Pro+ 5G Specs

-6.8 इंच का FHD+ डिस्प्ले

-Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) प्रोसेसर

-8GB RAM व 12GB RAM

-50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट

-7000mAh बैटरी

फीचर्स की बात करें, तो OPPO F31 Pro+ 5G फोन में 6.8 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) प्रोसेसर से लैस है। फोन में 8GB RAM व 12GB RAM के ऑप्शन मिलते हैं।

Trending Now

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। वहीं, 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन का डायमेंशन 158.16×74.99×7.7mm और भार 195g है।