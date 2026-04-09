OnePlus के 9000mAh बैटरी वाले नए फोन की पहली सेल, मिलेगी 3000 की बंपर छूट

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 09, 2026, 09:02 AM (IST)
OnePlus Nord 6 Sale: वनप्लस ने हाल ही में वनप्लस नॉर्ड 6 को भारत में लॉन्च किया था। आज यानी 9 अप्रैल को इस स्मार्टफोन की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया (Amazon India) पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। इस पर बंपर डिस्काउंट से लेकर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर तक मिलेगा। टॉप फीचर्स की बात करें, तो फोन में 9000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 256 जीबी तक की स्टोरेज मिलती है। और पढें: OnePlus Nord 6 फोन 9000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत
वनप्लस नॉर्ड 6 फोन को भारतीय बाजार में दो स्टोरेज में उतारा गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 38,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 41,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 3000 रुपये बैंक छूट दी जा रही है। साथ ही, स्मार्टफोन किफायती EMI और एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। और पढें: 9000mAh जंबो बैटरी और 50MP कैमरा के साथ OnePlus Nord 6 भारत में हो गया लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और Top Features
वनप्लस नॉर्ड 6 में Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज, 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस और रेजलूशन 1.5के है। इस पर Crystal Guard ग्लास भी लगा है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन में Snapdragon 8s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 825 GPU दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी तक है। इसमें 12 जीबी तक रैम दी गई है।
फोटो और वीडियो के लिए वनप्लस के नए स्मार्टफोन में 50MP का Sony LYTIA-600 मेन सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है। इससे 4के 60एफपीएस वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है।
नॉर्ड 6 फोन 9000mAh जंबो बैटरी के साथ आता है। इसको 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इस हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। इसको IP66/68/69/69K रेटिंग भी दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है।
तगड़ी कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ,GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस फोन की डायमेंशन 162.5×77.5× 8.5mm और वजन 217 ग्राम है।
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