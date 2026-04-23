OnePlus 16 की अहम डिटेल लीक, फ्लैगशिप डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर के साथ देगा दस्तक!

OnePlus ने पिछले साल अपने फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 को लॉन्च किया था। अब खबर है कि कंपनी इस डिवाइस के अपग्रेडेड वर्जन यानी OnePlus 16 को पेश करने की तैयारी लग गई है। इस अपकमिंग डिवाइस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इनसे फोन की संभावित लॉन्चिंग और प्राइसिंग से जुड़ी डिटेल मिली है। इस कड़ी में एक और रिपोर्ट आई है, जिससे डिस्प्ले और प्रोसेसर का पता चला है। और पढें: OnePlus 13s हुआ 5000 रुपये सस्ता, 50MP कैमरा, 1600 Nits ब्राइट डिस्प्ले व 5850mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

मिलेगा शानदार डिस्प्ले

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में पॉपुलर टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन को टैग कर बताया कि OnePlus 16 को इस वर्ष BOE LTPO फ्लैट डिस्प्ले के साथ लाया जा सकता है। इसका साइज 6.78 इंच होगा। इसके बेजल मौजूद मॉडल से पतले होंगे। इसका साइज 1एमएम हो सकता है। और पढें: OnePlus Nord CE 6 Series की लॉन्च डेट फाइनल, जानें भारत में कब आएंगे ये धांसू फोन?

इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज हो सकता है। इसे BT.2020 कलर गेमट का सपोर्ट मिल सकता है। टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें, तो फोन में इस बार फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है।

पावरफुल प्रोसेसर से होगा लैस

बेहतर फंक्शनिंग के लिए वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ फोन में LPDDR6 रैम और 512GB तक की स्टोरेज दी जाने की संभावना है।

कैमरा

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो वनप्लस 16 में फोटो खींचने के लिए 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ-साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड और 200MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा, अपकमिंग फोन में फास्ट चार्जिंग से लैस 9000mAh की जंबो बैटरी मिल सकती है।

लॉन्च टाइमलाइन

स्मार्टफोन मेकर वनप्लस ने वनप्लस 16 की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि फोन को अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इस अपकमिंग प्रीमियम डिवाइस की कीमत 70 से 80 हजार के बीच रखी जाने की उम्मीद है।

अप्रैल में लॉन्च हुआ यह फोन

अंत में बताते चलें कि वनप्लस ने इस महीने की शुरुआत में OnePlus Nord 6 को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 38,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

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इस मोबाइल फोन में 50MP का मेन और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसे IP66/68/69/69K की रेटिंग दी गई है। इसकी बैटरी 9000mAh की है। इसे फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।