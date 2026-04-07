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9000mAh जंबो बैटरी और 50MP कैमरा के साथ OnePlus Nord 6 भारत में हो गया लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और Top Features

9000mAh battery 50MP Camera featured OnePlus Nord 6 India launched price in India check price specs: वनप्लस का लेटेस्ट मिड-रेंज वनप्लस नॉर्ड 6 भारत में लॉन्च।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 07, 2026, 08:38 PM (IST)

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OnePlus Nord 6 Display

OnePlus Nord 6 में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का है। इसके अलावा, डिस्प्ले में 3600 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।

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OnePlus Nord 6 Performance

OnePlus Nord 6 फोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 12GB RAM व 256GB स्टोरेज दी गई है। कंपनी ने फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ पेश किया है।

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OnePlus Nord 6 Colors

OnePlus Nord 6 फोन में Quick Silver, Fresh Mint और low-Reflection Pitch Black कलर ऑप्शन मिलते हैं।

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OnePlus Nord 6 Camera

OnePlus Nord 6 फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।

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OnePlus Nord 6 Selfie Camera

OnePlus Nord 6 में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग दी गई है।

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OnePlus Nord 6 Battery

OnePlus Nord 6 फोन में 9000mAh की जंबो बैटरी दी है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर 2 दिन तक की यूसेज देता है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। इसके साथ फोन में 27W wired reverse चार्जिंग भी मिलती है।

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OnePlus Nord 6 Price

OnePlus Nord 6 फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये है। वहीं, फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 38,999 रुपये है।

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OnePlus Nord 6 Sale

OnePlus Nord 6 फोन की सेल भारत में 9 अप्रैल से शुरू होगी। इस फोन को आप Amazon के जरिए खरीद सकेंगे।