OnePlus 16 फोन का कैमरा लॉन्च से पहले ऑलाइन लीक, जानिए यहां

OnePlus 15 को पिछले साल लॉन्च किया गया था। यह कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इसमें AMOLED LTPO डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ फोन में 512GB स्टोरेज और 50MP कैमरा मिलता है। अब इस डिवाइस के अपग्रेडेड वर्जन यानी OnePlus 16 को इस वर्ष लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इस बीच अपकमिंग हैंडसेट से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। इससे फोन में मिलने वाले कैमरे और डिस्प्ले का पता चला है। आइए जानते हैं… और पढें: OnePlus Nord 6 की सेल भारत में इस दिन होगी शुरू, डेट कंफर्म

200MP कैमरे के साथ देगा दस्तक

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचू का कहना है कि OnePlus 16 को इस बार 200MP कैमरे के साथ लाया जाएगा। यह Samsung HP5 सेंसर होगा, जिसका उपयोग Realme 16 Pro सीरीज और Realme GT 8 Pro में किया गया है। इसके अलावा, कैमरे से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। और पढें: बड़ा झटका! 1 अप्रैल से महंगा हुआ OnePlus 15R स्मार्टफोन, कंपनी ने इतनी बढ़ा दी कीमत

इससे पहले आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फोन में प्राइमरी लेंस के साथ-साथ 50MP का मेन और अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस दिया जा सकता है। इससे यूजर्स बेहतर फोटो क्लिक करने के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और पढें: 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाले OnePlus 15 पर 3000 रुपये का Discount, फोन में मिलेगी 7300mAh बैटरी

डिस्प्ले और प्रोसेसर

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, अपकमिंग वनप्लस 16 स्मार्टफोन में 1.5के रेजलूशन वाला डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 200 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। पावर व स्मूथ वर्किंग के लिए फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर दिया जा सकता है। इतना ही नहीं हैंडसेट में LPDDR6 RAM और Android 17 से लैस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने की संभावना है।

अन्य फीचर्स

डेटा सुरक्षित रखने के लिए स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया जा सकता है। इसके साथ फोन में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट और सिम कार्ड स्लॉट जैसे फंक्शन मिलेंगे।

कब होगा लॉन्च ?

स्मार्टफोन मेकर वनप्लस ने अभी तक OnePlus 16 की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स की मानें, तो अपकमिंग हैंडसेट को अक्टूबर में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत 70 से 80 हजार के बीच रखी जा सकती है।

OnePlus Nord 6

आपको बता दें कि वनप्लस आज वनप्लस नॉर्ड 6 को भारत में लॉन्च करने वाला है। इस स्मार्टफोन में स्मूथ वर्किंग के लिए क्वालकॉम की Snapdragon 8 सीरीज की चिप और दमदार बैटरी दी जाएगी। साथ ही, में ब्राइट कलर वाला OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसकी कीमत 35 से 40 हजार के बीच रखी जा सकती है।

FAQs

1. OnePlus 6 कब लॉन्च होने वाला है ?

Ans. वनप्लस 6 आज यानी 7 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने वाला है।

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2. OnePlus 16 में कितने मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा ?

Ans. इस डिवाइस में 200MP का कैमरा दिया जा सकता है।