Apple Days sale: Vijay Sales पर मच-अवेटेड एप्पल डेज सेल शुरू हो चुकी है। यह सेल 11 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो कि 16 अप्रैल तक जारी रहने वाली है। इस दौरान आप ई-कॉमर्स जाइंट के जरिए Apple डिवाइस को धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर के तहत खरीद सकेंगे। इस सेल के दौरान प्रोडक्ट डिस्काउंट के साथ-साथ बैंक कार्ड डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल रहे हैं। इन ऑफर के तहत आपको सेल में कई सुनहरी डील्स का फायदा मिलेगा। अगर आप लंबे समय से iPhone 17 सीरीज के फोन खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन किसी बढ़िया सेल का इंतजार कर रहे थे तो विजय सेल्स आपके लिए ही है। विजय सेल्स के एप्पल डेज सेल के दौरान आप iPhone 17, iPhone 17e व iPhone 17 Pro को धमाकेदार डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यहां देखें टॉप डील्स। और पढें: Apple TV मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, इस वीकेंड नए शो के साथ देखें शानदार फिल्म

iPhone 17e

iPhone 17e के 256GB स्टोरेज की कीमत 64,900 रुपये है, लेकिन उसे आप विजय सेल्स के जरिए अभी सिर्फ 60,490 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए इस आईफोन पर आपको अलग 3500 रुपये का ऑफ मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह A19 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 48MP का बैक व 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और पढें: 7000mAh बैटरी वाले Oppo F31 Pro+ 5G को सस्ते में घर लाने का सबसे अच्छा चांस आज, मिल रहा 3300 तक का Discount

iPhone 17

iPhone 17e के 256GB स्टोरेज की कीमत 82,900 रुपये है, लेकिन उसे आप विजय सेल्स के जरिए अभी 78,790 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए इस आईफोन पर आपको अलग 4500 रुपये का फ्लैट ऑफ मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, यह A19 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 48MP के दो बैक कैमरे मिलते हैं। फ्रंट में 18MP का कैमरा दिया गया है।

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iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro के 256GB स्टोरेज की कीमत 1,34,900 रुपये है, लेकिन उसे आप विजय सेल्स के जरिए अभी 1,28,190 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए इस आईफोन पर आपको अलग 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें भी आपको 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, यह A19 Pro चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 48MP के तीन बैक कैमरे मिलते हैं। फ्रंट में 18MP का कैमरा दिया गया है।