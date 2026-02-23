comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Croma Everything Apple Sale 2026 Iphone 17 Iphone 16 Macbook Deals In India

Croma की Everything Apple Sale शुरू, iPhone 17 और iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट

Croma ने इंडिया में Everything Apple Sale शुरू कर दी है, जिसमें iPhone, iPad, MacBook और बाकी Apple प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 23, 2026, 03:00 PM (IST)

Croma Everything Apple Sale 2026

photo icon Croma Everything Apple Sale 2026

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Croma ने इंडिया में अपनी Everything Apple Sale शुरू कर दी है, जिसमें iPhone, iPad, MacBook और Apple के बाकी प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल के दौरान ग्राहक अपने पुराने फोन का एक्सचेंज करके या सीधा खरीदारी करके Apple प्रोडक्ट्स को बाजार की तुलना में काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं। news और पढें: Valentine’s Day के मौके iPhone 16 अपने पार्टनर को करें गिफ्ट, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा ऑफर

iPhone 17 पर कितनी बड़ी छूट मिल रही है?

सबसे बड़ी डील इस सेल में iPhone 17 पर है, 256GB वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होते समय Rs. 82,900 का था। सेल में iPhone 17 पर 2% का कूपन डिस्काउंट (Rs. 1658) और एक्सचेंज बोनस Rs. 8000 तक दिया जा रहा है। इसके अलावा पुराने फोन का ट्रेड-इन करने पर Rs. 23,500 तक की छूट मिल सकती है। Tata Neu के जरिए खरीदारी करने पर ग्राहक 10% तक Neu Coins (Rs. 4974) भी पा सकते हैं। इन सभी ऑफर्स को मिलाकर iPhone 17 को Effective Sale Price केवल Rs. 44,768 में खरीदा जा सकता है। news और पढें: Apple ने भारत में Valentine Day Offers कर दिए शुरू, iPhone 17 से लेकर MacBook तक पर बैंक डिस्काउंट

Croma Everything Apple Sale 2026 news और पढें: iPhone 17 हुआ सस्ता, Flipkart Republic Day Sale 2026 में 75,000 रुपए से कम में खरीदने का मिलेगा मौका

iPhone 16 पर कौन-कौन से ऑफर्स हैं?

दूसरी बड़ी डील iPhone 16 पर है। यह फोन 2024 में 128GB वेरिएंट के लिए Rs. 79,900 में लॉन्च हुआ था लेकिन iPhone 17 के लॉन्च के बाद इसकी कीमत Rs. 69,900 कर दी गई थी। Croma सेल के दौरान iPhone 16 का प्राइस Rs. 63,490 कर दिया गया है, यानी शुरुआती डिस्काउंट Rs. 6,410, इसके अलावा Rs. 1500 का डिस्काउंट कूपन और Rs. 6000 का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। पुराने हैंडसेट के ट्रेड-इन पर Rs. 16,000 तक की छूट मिल सकती है। Tata Neu के जरिए खरीदारी पर Rs. 3999 तक का बोनस भी उपलब्ध है। इन सभी ऑफर्स को मिलाकर iPhone 16 128GB का Effective Sale Price Rs. 35,991 बन जाता है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

बाकी iPhone मॉडल्स पर क्या-क्या डिस्काउंट हैं?

इसके अलावा Croma Everything Apple Sale में iPhone के बाकी मॉडल्स पर भी शानदार ऑफर्स हैं। iPhone 16e की कीमत Rs. 48,390 से शुरू हो रही है। वहीं iPhone 15, iPhone 14 और iPhone 13 के प्राइस को Rs. 54,790, Rs. 52,190 और Rs. 45,690 कर दिया गया है, यानी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार किसी भी मॉडल को चुन सकते हैं। Apple के सभी प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले ये डिस्काउंट्स ग्राहकों के लिए एक शानदार मौका हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नए iPhone में अपग्रेड करना चाहते हैं।