Apple ने भारत में Valentine Day Offers कर दिए शुरू, iPhone 17 से लेकर MacBook तक पर बैंक डिस्काउंट

और पढें: iPhone 17 हुआ 4500 रुपये का सस्ता, New Year सेल से पहले मिल रही धमाकेदार डील, बिल्कुल न करें मिस

Valentine Day से पहले Apple ने भारत में अपने फेमस प्रोडक्ट्स पर खास ऑफर्स शुरू कर दिए हैं। ये ऑफर्स Apple की आधिकारिक इंडिया वेबसाइट पर लाइव हैं और इनमें iPhone 17 Series, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे डिवाइस शामिल हैं। हमेशा की तरह Apple सीधे कीमत कम नहीं कर रहा है, बल्कि बैंक कार्ड के जरिए इंस्टेंट कैशबैक दे रहा है। और पढें: Apple के iPhone 17 और MacBook Air अब मिलेंगे सस्ते, शुरू हुआ हॉलिडे सीजन ऑफर

MacBook Air और MacBook Pro पर कितनी छूट मिल रही है

Laptop की बात करें तो MacBook Air M4 पर ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। 13-inch MacBook Air, जिसकी लॉन्च कीमत 99,900 रुपये थी, अब कैशबैक के बाद 89,900 रुपये में मिल सकता है। यह छूट ICICI, Axis और American Express कार्ड पर उपलब्ध है और चेकआउट के समय ही फाइनल कीमत दिख जाती है। इसी तरह चुनिंदा MacBook Pro मॉडल्स पर भी 10,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। 14-inch MacBook Pro (M4 Chip) की कीमत 1,59,900 रुपये हो जाती है, जबकि 16-inch MacBook Pro (M4 Pro Chip) को 2,39,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Apple Store के अलावा दूसरे रिटेलर्स देखें

हालांकि अगर सबसे सस्ती डील ढूंढना है तो Apple Store के अलावा दूसरे रिटेलर्स को भी देखना जरूरी है, जैसे Vijay Sales पर MacBook Air M4 का बेस वेरिएंट पहले से ही 89,990 रुपये में लिस्ट है। इसके ऊपर ICICI और Axis कार्ड से पेमेंट करने पर 5000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है, जिससे कीमत करीब 84,990 रुपये तक आ जाती है। यह डील Apple की वेबसाइट से ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, हालांकि MacBook Pro मॉडल्स पर फिलहाल Vijay Sales में कोई अतिरिक्त ऑफर नहीं दिख रहा है, इसलिए इन पर Apple का कैशबैक ही बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है।

iPhone , Apple Watch , AirPods और iPad पर ऑफर्स

स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple iPhone 17 Series पर 5000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दे रहा है। iPhone 17, जिसकी MRP 82,900 रुपये है, अब 77,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर 4000 रुपये की छूट मिल रही है, हालांकि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स के साथ इससे बेहतर डील भी मिल सकती है। इसके अलावा Apple Watch Series 11 पर 4000 रुपये, Watch SE 3 पर 2000 रुपये और AirPods Pro (3rd Gen) व AirPods 4 पर 1000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। iPad Air, iPad और iPad mini पर भी 3000 से 4000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

Add Techlusive as a Preferred Source