Valentine’s Day के मौके iPhone 16 अपने पार्टनर को करें गिफ्ट, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा ऑफर

और पढें: iPhone 16 पर 7000 का भारी-भरकम Discount, इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही सुनहरी Deal

Flipkart की चल रही Valentine’s Day Sale में iPhone 16 पर बड़ी छूट दी जा रही है। इस सेल के दौरान फोन पर करीब 13,000 रुपये की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर 56,999 रुपये हो गई है। यह पिछले साल की दिवाली सेल के बाद अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट माना जा रहा है, बैंक ऑफर के साथ यह डील और भी शानदार हो जाती है। और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026: iPhone 16 से लेकर Vivo T4x तक ये चीजें मिलेंगी सस्ती

कितनी छूट मिल रही है

अगर कीमत पर नजर डालें तो iPhone 16 को लॉन्च के समय 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था, बाद में iPhone 17 के लॉन्च के बाद इसकी कीमत में 10,000 रुपये की छूट दी गई और यह 69,900 रुपये में उपलब्ध होने लगा। अब Valentine’s Day सेल में लगभग 13,000 रुपये की अतिरिक्त छूट के बाद इसकी कीमत 56,999 रुपये हो गई है। इस कीमत में 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी शामिल है।

क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं

फीचर्स की बात करें तो iPhone 16 में 6.1-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Dynamic Island फीचर भी मिलता है, यह फोन Apple के A18 Bionic चिपसेट से लैस है, जिसमें हेक्साकोर CPU दिया गया है। यह प्रोसेसर तेज परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। फोन iOS 18 के साथ आता है और इसे आगे iOS 26 तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें Apple Intelligence फीचर्स का भी सपोर्ट दिया गया है। डिजाइन के मामले में यह काफी हद तक iPhone 17 जैसा दिखता है, जिससे इसे एक प्रीमियम लुक मिलता है।

कैमरा, बैटरी और सेफ्टी

कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो iPhone 16 में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में Action Button और एक डेडिकेटेड Camera Button भी दिया गया है, जिससे कैमरा एक्सेस करना आसान हो जाता है। बैटरी के मामले में यह 25W वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ ही IP68 रेटिंग के साथ यह पानी और धूल से भी सुरक्षित रहता है।

