iPhone 16 हुआ सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

Apple का यह प्रीमियम स्मार्टफोन अब भारी छूट के साथ ग्राहकों के लिए और ज्यादा किफायती हो गया है। लॉन्च के समय इस फोन की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी लेकिन अब Flipkart पर इसकी कीमत घटकर 64,900 रुपये हो गई है। इतना ही नहीं बैंक ऑफर के तहत 4000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत केवल 60,900 रुपये रह जाती है यानी कुल मिलाकर ग्राहकों को करीब 19,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। और पढें: Valentine’s Day के मौके iPhone 16 अपने पार्टनर को करें गिफ्ट, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा ऑफर

iPhone 17 लॉन्च के बाद कितनी कम हुई iPhone 16 की कीमत

दरअसल 2024 में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन की कीमत पर पहली छूट तब मिली थी जब कंपनी ने iPhone 17 को बाजार में उतारा था। उस समय इसकी कीमत 10,000 रुपये घटाकर 69,900 रुपये कर दी गई थी। अब एक बार फिर 5000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई है। Flipkart पर चल रहे ऑफर्स के तहत ग्राहक नो-कॉस्ट EMI का भी फायदा उठा सकते हैं, जिसकी शुरुआती किस्त लगभग 10,317 रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर में पुराने फोन के बदले अधिकतम 60,300 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है, हालांकि यह राशि आपके पुराने डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगी। और पढें: iPhone 16 पर 7000 का भारी-भरकम Discount, इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही सुनहरी Deal

डिस्प्ले और प्रोसेसर

फीचर्स की बात करें तो iPhone 16 में 6.1-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें Dynamic Island फीचर मिलता है। फोन का डिजाइन काफी हद तक नए मॉडल जैसा ही है और लुक के मामले में यह काफी प्रीमियम फील देता है। इसमें Apple का पावरफुल A18 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो तेज परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग का अनुभव देता है। यह स्मार्टफोन iOS 18 के साथ आता है और आगे चलकर iOS 26 तक अपग्रेड किया जा सकता है। साथ ही इसमें Apple Intelligence का भी सपोर्ट मिलता है, जो यूजर्स को बेहतर AI अनुभव देता है। स्टोरेज के लिए यह फोन 128GB, 256GB और 512GB वेरिएंट में उपलब्ध है।

Add Techlusive as a Preferred Source

कैमरा, बैटरी और बाकी फीचर्स

कैमरा और बैटरी के मामले में भी यह फोन बेहतर है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। कंपनी ने इसमें एक्शन बटन और डेडिकेटेड कैमरा बटन भी जोड़ा है। फोन 25W वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें IP68 रेटिंग दी गई है, जो इसे पानी और धूल से सुरक्षित रखती है।