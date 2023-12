2000 से कम में खरीदें धमाकेदार साउंड वाले स्पीकर, Amazon दे रहा मौका

Best Speakers under 2000 on Amazon: आजकल ज्यादातर स्पीकर RGB लाइट और दमदार ड्राइवर के साथ आते हैं, जो शानदार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनमें वॉइस असिस्टेंट से लेकर मजबूत कनेक्टिविटी तक दी जा रही है। अगर आप आपने लिए बजट रेंज में स्पीकर तलाश रहे हैं, तो हम आपको इस आर्टिकल में कुछ चुनिंदा स्पीकर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 2 हजार से कम में Amazon से खरीद सकेंगे। चलिए इन स्पीकर पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं इनके बारे में…

iBELL FM700BT

इस स्पीकर को रेट्रो डिजाइन दिया गया है। इस स्पीकर में FM Radio के साथ-साथ USB पोर्ट और एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है। इसमें MP3 ऑडियो फाइल प्ले करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, स्पीकर में बिल्ट-इन Dynamic स्पीकर और रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। इस पर 1 साल की वारंटी मिलती है। इसे अमेजन इंडिया से 1,590 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Buy Now on Amazon

pTron Fusion Party

यह एक पार्टी स्पीकर है। इसकी कीमत 1,699 रुपये है। इस पर 82 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इसमें RGB लाइट मिलती है। इसमें 40W का ड्राइवर दिया गया है, जो क्लियर और लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, स्पीकर TWS फंक्शन दिया गया है, जिससे आप दो स्पीकर के आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 6 घंटे तक चलती है।

B0CHMVD1NW

GOVO Gosurround 300

GOVO Gosurround 300 साउंडबार है। इसमें RGB लाइट लगी है, जो इसके आकर्षक लुक प्रदान करता है। इसमें 52mm के ड्राइवर दिए गए हैं, जो 24 वॉट की पावर प्रदान करते हैं। इससे घर में सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा, स्पीकर में 2000mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 8 घंटे तक चलती है। इसकी कीमत 1,699 रुपये है।

Buy Now on Amazon

CrossBeats Blaze B24

क्रॉसबीट ब्लेज बी24 का लुक काफी प्रीमियम है। इस स्पीकर में RGB लाइट है। इसमें FM समेत ब्लूटूथ, Aux, USB और SD कार्ड स्लॉट दिया गया है। इसमें HD साउंड का सपोर्ट मिलता है। साथ ही, स्पीकर में दमदार बैटरी मिलती है। इस साउंडबार को अमेजन इंडिया से 1,999 रुपये में घर लाया जा सकता है।