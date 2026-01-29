comscore
Rs 50,000 से कम के बेस्ट OnePlus स्मार्टफोन, कैमरा-बैटरी जैसे मिलेंगे 1 नंबर फीचर्स

Best OnePlus Smartphones under 50000: वनप्लस फोन खरीदने का है मन? 50 हजार से कम में मिलेंगे ये बेस्ट ऑप्शन। जानें कीमत और टॉप फीचर्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 29, 2026, 06:01 PM (IST)

Best OnePlus Smartphones under 50000: वनप्लस कंपनी अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में कई कैटेगरी के स्मार्टफोन्स लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के मिड-रेंज स्मार्टफोन्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें आप 50 हजार से कम की कीमत में खरीद सकेंगे। इन स्मार्टफोन्स में आपको 7400mAh जंबो बैटरी, 50MP कैमरा व Snapdragon 8 Gen 5 चिप जैसे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस मिलता है। यहां देखें 50 हजार रुपये से कम की कीमत में मिलने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट। सबसे सस्ता मॉडल मात्र 33,999 रुपये का है। news और पढें: OnePlus 13s पर 3000 रुपये का Discount, 50MP कैमरा और 5850mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

OnePlus 15R

OnePlus 15R स्मार्टफोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 54,999 रुपये लिस्ट है, जिसे 47,998 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन को आप बैंक कार्ड के जरिए 2000 रुपये सस्ता खरीद सकेंगे। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7400mAh की है। news और पढें: Vivo X300 5G हुआ 8000 रुपये सस्ता, 16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 200MP कैमरा जैसे 1 नंबर फीचर्स

OnePlus 13s

OnePlus 13s स्मार्टफोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 52,999 रुपये लिस्ट है। इस फोन को आप बैंक कार्ड के जरिए 3000 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5850mAh की है।

OnePlus Nord 5

OnePlus 13R को अमेजन से 33,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर भी बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये के डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 144Hz 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा इस फोन में मिलता है। फोन की बैटरी 6800mAh की है।