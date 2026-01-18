Amazon Great Republic Day Sale सभी यूजर्स के लिए लाइव हो गई है। इस सेल के दौरान आप विभिन्न कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स पा सकते हैं। अगर आप अपने लिए नई स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन सेल आपके लिए ही है। इस सेल के दौरान कंपनी तगड़े फीचर्स वाली स्मार्टवॉच को भी कम से कम दाम में खरीदने का मौका दे रही है। यहां देखें 1000 रुपये यानी मात्र 999 रुपये में मिलने वाली स्मार्टवॉच डील्स। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: लैपटॉप्स मिल रहे सस्ते, Apple का MacBook भी शामिल

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch को Amazon से 999 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस स्मार्टवॉच में 1.83 इंच का HD का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर मौजूद है। साथ ही इसमें AI Voice Assistant दिया गया है, जिसके साथ आप वॉच को अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इसमें कई हेल्थ फीचर्स भी मौजूद हैं। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro

Noise Pulse 2 Max Smart Watch

Noise Pulse 2 Max Smart Watch को Amazon सेल से 999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस स्मार्टवॉच में 1.83 इंच का का डिस्प्ले मौजूद है। इसके अलावा, इसमें भी ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। कंपनी ने इसमें Smart DND फीचर दिया गया है। इसके अलावा, इसमें कई हेल्थ व फिटनेस फीचर्स मौजूद है। यह वॉच 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं।

boAt Storm Call 3

boAt Storm Call 3 को आप अमेजन सेल से 999 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो वॉच में 1.83 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी मिलता है। इसके अलावा, वॉच में 700 से भी ज्यादा एक्टिव मोड मिलते हैं। कंपनी ने इनमें हेल्थ व फिटनेस फीचर्स भी दिए हैं।

