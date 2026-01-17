comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Amazon Great Republic Day Sale 2026 Laptops Offers Prices Apple Macbook Air M4

Amazon Great Republic Day Sale 2026: लैपटॉप्स मिल रहे सस्ते, Apple का MacBook भी शामिल

Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू हो गई है, इस सेल में लैपटॉप्स पर शानदार छूट मिल रही है, जिसमें Apple का MacBook Air M4 भी शामिल है। Acer, Asus, HP, Dell जैसे ब्रांड्स के पतले और हल्के लैपटॉप भी कम दाम में उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 17, 2026, 12:33 PM (IST)

Amazon Republic Day Sale 2026

photo icon Amazon Republic Day Sale 2026

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Amazon Great Republic Day Sale 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस सेल में ग्राहकों को कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर शानदार छूट मिल रही है। स्मार्टफोन, टीवी और गैजेट्स के बाद अब लैपटॉप्स पर भी भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है खासतौर पर जो लोग पतले और हल्के (Thin and Light) लैपटॉप खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सेल एक बेहतरीन मौका है। इस सेल के तहत Apple, Acer, Asus, HP, Dell जैसे बड़े ब्रांड्स के लैपटॉप्स सस्ते दामों पर मिल रहे है। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी सब मिलेगा सस्ता, भर-भर के मिलेगा डिस्काउंट

MacBook Air M4 पर कितनी छूट

इस सेल में Apple MacBook Air (M4 प्रोसेसर) पर करीब ₹16,000 तक की छूट दी जा रही है। यह MacBook उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो पावरफुल परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और हल्का डिजाइन चाहते हैं। इसके अलावा Amazon बाकी ब्रांड्स जैसे Acer, Asus और Dell के पतले लैपटॉप्स पर भी कीमतों में सीधी छूट दे रहे हैं। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में iQOO के स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे भर-भर के ऑफर्स

Trending Now

बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस

Amazon इस सेल में सिर्फ कीमतें ही नहीं घटा रहा, बल्कि बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के जरिए अतिरिक्त बचत का मौका भी दे रहा है। Prime मेंबर्स को SBI क्रेडिट कार्ड से 12.5% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, जबकि नॉन-प्राइम यूजर्स को 10% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त छूट और चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। हालांकि ये ऑफर्स अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर अलग हो सकते हैं। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट

इस Laptops पर मिल रहे हैं ऑफर्स

Model List Price Sale Price
Apple MacBook Air (2025) With M4 Processor Rs. 99,990 Rs. 83,990
Asus Vivobook 15 Intel Core i5 (13th Gen) Rs. 69,990 Rs. 52,990
Dell 15 Intel Core i5 (13th Gen) Rs. 71,763 Rs. 53,990
Acer Aspire Lite Intel Core i5 (12th Gen) Rs. 66,999 Rs. 46,999
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core i5 (12th Gen) Rs. 70,990 Rs. 47,990
HP 15 Intel Core Ultra 5 Rs. 78,719 Rs. 63,990
HP Omnibook 5 With Snapdragon X Processor Rs. 1,05,299 Rs. 63,490
HP Victus Intel Core i5 (13th Gen) Rs. 81,202 Rs. 69,490
Asus Vivobook 15 AMD Ryzen 7 5825U Rs. 57,990 Rs. 42,240
Asus Vivobook Go 14 AMD Ryzen 3 7320U Rs. 43,990 Rs. 30,990