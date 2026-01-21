Amazon Great Republic Day Sale: Sony-JBL जैसे ब्रांड्स के हेडफोन पर भारी छूट, ईयरबड्स पर भी गजब ऑफर

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 21, 2026, 02:48 PM (IST)
Amazon Great Republic Day Sale 2026 सेल में हेडफोन और ईयरबड्स पर भारी छूट मिल रही है। प्रीमियम नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन, वायरलेस ईयरबड्स और रोजमर्रा के यूज वाले हेडफोन सभी पर डिस्काउंट मिल रही है। इस सेल में ग्राहकों को नो-कोस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ-साथ 85% तक की छूट भी मिल रही है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: LG से लेकर Haier तक के डबल डोर फ्रिज हुए सस्ते, भर-भर के मिल रहा डिस्काउंट
इस सेल में SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप Amazon Prime मेंबर हैं तो यही छूट 12.5% तक हो सकती है। इसके अलावा कुछ खास कूपन लगाने पर 15% तक की एक्स्ट्रा बचत भी मिल सकती है अगर आप Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड या Amazon UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% कैशबैक का फायदा मिलेगा ध्यान रखें कि ये सभी ऑफर बैंक और कार्ड की शर्तों पर निर्भर करते हैं, इसलिए खरीदने से पहले Terms & Conditions जरूर पढ़ लें। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: BT कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच हुई सस्ती, मात्र 999 में खरीदें
इस सेल में Sony, JBL, Samsung, Bose, OnePlus, Realme और Noise जैसे ब्रांड्स के हेडफोन और ईयरबड्स शामिल हैं जैसे, Bose QuietComfort Ultra का ओरिजिनल प्राइस ₹34,900 था, जो अब ₹24,990 में उपलब्ध है। वहीं Sony WH-1000XM5 हेडफोन ₹34,990 से घटकर ₹22,398 में मिल रहा है। Samsung Galaxy Buds 3 Pro अब ₹24,999 की जगह केवल ₹10,999 में मिल रहे हैं। JBL Live Beam 3 की कीमत ₹8,999 हो गई है, जो पहले ₹24,999 थी। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro
छोटे और बजट फ्रेंडली हेडफोन में भी शानदार छूट मिल रही है। JBL Tune 770NC ₹9,999 की जगह ₹4,999 में मिल रहा है। Noise Master Buds का दाम ₹7,999 से घटकर ₹4,749 हो गया है। Realme Air 7 Pro अब ₹4,499 में उपलब्ध है, जबकि OnePlus Nord Buds 3 Pro ₹2,249 में खरीदे जा सकते हैं। इस सेल के जरिए यूजर्स प्रीमियम क्वालिटी वाले हेडफोन और ईयरबड्स को कम दाम में खरीदकर अपने ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं।
|Product
|MRP
|Sale Price
|Sony WH-1000XM5
|Rs. 34,990
|Rs. 22,398
|Samsung Galaxy Buds 3 Pro
|Rs. 24,999
|Rs. 10,999
|JBL Live Beam 3
|Rs. 24,999
|Rs. 8,999
|OnePlus Nord Buds 3 Pro
|Rs. 3,699
|Rs. 2,249
|JBL Tune 770NC
|Rs. 9,999
|Rs. 4,999
|Noise Master Buds
|Rs. 7,999
|Rs. 4,749
|Realme Air 7 Pro
|Rs. 7,999
|Rs. 4,499
|Bose QuietComfort Ultra
|Rs. 34,900
|Rs. 24,990
