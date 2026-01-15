Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro

Amazon India ने अपनी Great Republic Day Sale 2026 की घोषणा कर दी है, जो 16 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। इस सेल में ग्राहकों को लेटेस्ट स्मार्टफोन्स और मोबाइल एक्सेसरीज पर शानदार डील्स मिलेंगी। Apple, OnePlus, Samsung, iQOO, Xiaomi, realme और Lava जैसे बड़े ब्रांड्स के प्रीमियम और बजट स्मार्टफोन्स पर भारी छूट, बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाया जा सकता है। Amazon का कहना है कि इस बार की सेल में ग्राहक 60,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर, 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% तक की इंस्टेंट छूट का लाभ ले सकते हैं। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: iPhone 15 से लेकर Galaxy S25 Ultra तक इस स्मार्टफोन्स पर मिलेगी बंपर छूट

Prime मेंबर्स को इस सेल में कौन-कौन से अतिरिक्त फायदे मिलेंगे

Prime मेंबर्स के लिए यह सेल और भी फायदेमंद साबित होगी। Prime मेंबर्स 16 जनवरी को सभी कैटेगरी में SBI क्रेडिट कार्ड और EMI पर 12.5% तक की इंस्टेंट सेविंग पा सकते हैं। इसके अलावा Amazon Pay ICICI Bank Credit Card पर अनलिमिटेड 5% कैशबैक और नए कार्डहोल्डर्स को 2500 रुपए तक के वेलकम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ग्राहक Amazon Pay Later के जरिए 60,000 रुपए तक का इंस्टेंट क्रेडिट भी ले सकते हैं, जिससे महंगे स्मार्टफोन खरीदना आसान हो जाएगा।



Apple, OnePlus, Samsung और बाकी स्मार्टफोन्स कितनी कीमत में मिलेंगे

स्मार्टफोन्स की बात करें तो Apple iPhone 17 Series इस सेल का बड़ा डील है। iPhone 17 Pro की कीमत 1,25,400 रुपए, iPhone 17 Pro Max 1,40,400 रुपए और iPhone 17 Air 91,249 रुपए से शुरू हो रही है, वहीं OnePlus के शौकीनों के लिए OnePlus 15 सिर्फ 68,999 रुपए, OnePlus 15R 44,999 रुपए और OnePlus Nord 5 30,999 रुपए में उपलब्ध होगा। इसके अलावा iQOO 15, Samsung Galaxy A55 5G, realme Narzo 80 Lite 5G, Redmi A4 5G और Lava Bold N1 5G जैसे फोन भी शानदार कीमतों पर मिलेंगे।

एक्सेसरीज और Amazon Pay पर बचत

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि मोबाइल एक्सेसरीज पर भी जबरदस्त छूट दी जा रही है। स्क्रीन प्रोटेक्टर, कवर और केस 99 रुपए से, मोबाइल होल्डर 129 रुपए से और हेडफोन पर 65% तक की छूट मिलेगी। Amazon Pay के जरिए शॉपिंग करने पर अतिरिक्त कैशबैक, ट्रैवल और बिल पेमेंट ऑफर्स का भी फायदा मिलेगा।