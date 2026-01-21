Amazon Great Republic Day Sale 2026: LG से लेकर Haier तक के डबल डोर फ्रिज हुए सस्ते, भर-भर के मिल रहा डिस्काउंट

Amazon Great Republic Day Sale 2026 इस समय ग्राहकों के लिए जबरदस्त डील्स लेकर आई है। यह सेल 16 जनवरी से शुरू हुई थी और 22 जनवरी तक लाइव रहेगी। इस सेल में SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर Prime मेंबर्स को 12.5% और नॉन-प्राइम यूजर्स को 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज बोनस, कैशबैक ऑफर्स और आसान EMI ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहक अपनी बचत को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, AC, माइक्रोवेव, स्मार्ट होम डिवाइसेज और ऑडियो प्रोडक्ट्स के साथ-साथ बड़े होम अप्लायंसेज पर भी भारी छूट मिल रही है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: BT कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच हुई सस्ती, मात्र 999 में खरीदें

इन ब्रांड्स पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट

अगर आप नया रेफ्रिजरेटर खरीदने या पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं तो Amazon Great Republic Day Sale 2026 आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस सेल में LG, Samsung और Haier जैसे बड़े ब्रांड्स के डबल डोर और साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर पर शानदार डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ग्राहक अपने अगले रेफ्रिजरेटर की खरीद पर करीब 23,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। अलग-अलग कैपेसिटी, प्राइस रेंज और स्टार रेटिंग वाले मॉडल्स उपलब्ध हैं, जिससे हर बजट और जरूरत के हिसाब से ऑप्शन मिल जाता है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro

एडवांस फीचर्स वाले रेफ्रिजरेटर पर भी मिलेगा डिस्काउंट

इस सेल की खास बात यह है कि इसमें एडवांस फीचर्स वाले रेफ्रिजरेटर भी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। कई मॉडल्स में कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूजर मोबाइल ऐप के जरिए फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर पर भी शानदार डील्स हैं, जिनमें जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर में बदला जा सकता है। Amazon पुराने फ्रिज के बदले 5000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है, जिससे नया फ्रिज और सस्ता पड़ सकता है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: iPhone 15 से लेकर Galaxy S25 Ultra तक इस स्मार्टफोन्स पर मिलेगी बंपर छूट

डील्स सीमित समय के लिए हैं

Amazon Great Republic Day Sale 2026 के तहत डबल डोर रेफ्रिजरेटर पर मिलने वाली ये डील्स सीमित समय के लिए हैं। इस सेल में दिखाए गए दामों में एक्सचेंज बोनस, बैंक ऑफर्स और कैशबैक शामिल हैं, जिससे कुल कीमत काफी कम हो जाती है। रेफ्रिजरेटर के अलावा ग्राहक इस सेल में 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले लैपटॉप, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव पर भी बेहतरीन ऑफर्स देख सकते हैं। अगर आप लंबे समय से नया फ्रिज लेने की सोच रहे थे, तो यह सेल आपके लिए सही समय साबित हो सकती है।

