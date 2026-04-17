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Air Cooler Under 5000: चिलचिलाती गर्मी में मिलेगी जबरदस्त कूलिंग, 5 हजार से कम में घर लाएं शानदार एयर कूलर

Air Cooler Under 5000: अमेजन इंडिया पर इस समय 5 हजार से कम में शानदार एयर कूलर मिल रहे हैं, जो ठंडी हवा फेंकने में सक्षम हैं। इनमें बड़ा वॉटर टैंक मिलता है, जिससे इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 17, 2026, 03:51 PM (IST)

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Air Cooler Under 5000: तेज गर्मी के कारण मार्केट में एयर कूलर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। लोग अपने लिए बजट में आने वाले कूलर तलाश रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं और अपने कमरे के लिए कूलर खोज रहे हैं, तो आपकी यह तलाश खत्म हो गई है। हम आपको यहां फर्राटेदार ठंडी हवा फेंकने वाले Desert एयर कूलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India से 5000 के अंदर खरीदा जा सकता है। आइए यहां देखें पांच हजार से कम में आने वाले बेस्ट कूलर… news और पढें: ठंडक के मामले में AC को फेल कर देते हैं ये Air Cooler, कीमत 5000 रुपये से भी कम

Portable Evaporative Air Cooler

यह कूलर कॉम्पेक्ट है। इसका वजन कम है, जिससे इसे रूम में कहीं भी रखा जा सकता है। इसमें EVAPORATIVE COOLING तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह बाहरी हवा को खींचकर ठंडा करके दोबारा फेंकता है। इससे कूलिंग बनी रहती है। इसमें ट्रांसपेरेंट वॉटर लेवल इंडिकेटर भी है। इससे पानी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा, कूलर में यूजर फ्रेंडली कंट्रोल बटन भी दिए गए हैं। इसकी कीमत 3,848 रुपये है। इसे अमेजन से घर मंगवाया जा सकता है। news और पढें: 10000 रुपए से कम में खरीदें ये 10 Air Cooler, आपके घर को करेंगे सुपर ठंडा!

Bajaj PX25 Torque Air Cooler

बजाज के इस कूलर की कीमत 4799 रुपये है। इसकी कैपेसिटी 24 लीटर है। इसमें एंटी-बैक्टिरियल हनीकॉम्ब कूलिंग पैड लगते हैं। इसके साथ हाई-स्पीड वाला फैन दिया गया है। यह सफेद कलर में अवेलेबल है। इस पर 3 साल की वारंटी दी जा रही है।

Cadlec Chill Air Cooler

Cadlec Chill एयर कूलर में 12 इंच का पावरफुल ब्लेड लगा है। इसकी टैंक कैपेसिटी 50 लीटर है, जिससे इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। इसमें हनीकॉम्ब पैड लगते हैं, जिससे साफ व फ्रेश एयर मिलती है। इसमें Ice Chamber भी है। यह बिजली की खपत कम करता है। इसमें व्हील लगाए गए हैं। इससे इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस कूलर की कीमत 4,999 रुपये है।

25L Frosty Air Cooler

इस कूलर में 25 लीटर का वॉटर टैंक है। इसे खासतौर पर रूम के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें व्हील लगे है, जिससे इसे कहीं भी रूम में लगाया जा सकता है। यह 9 फीट तक हवा फेंकने में सक्षम है। इसका प्राइस अमेजन इंडिया पर 4549 रुपये है।

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BePure CoolX 15L Air Cooler

यह एयर कूलर एनर्जी एफिशिएंट है। यानी कि यह बिजली कम इस्तेमाल करता है। इसकी कैपेसिटी 15 लीटर है। यह आवाज भी कम करता है। इसमें हनीकॉम्ब पैड लगते हैं। इसकी कीमत 4299 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया पर जाकर ऑर्डर किया जा सकता है।