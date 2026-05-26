नया कूलर खरीदते वक्त इन चीजों का रखें ध्यान, वरना बाद में होगा पछतावा

गर्मी का मौसम तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों ने अपने घरों के लिए कूलर खरीदना शुरू कर दिया है। AC की तुलना में कूलर कम बिजली खर्च करता है और बजट में भी आसानी से फिट हो जाता है। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग कूलर को पहली पसंद मानते हैं। हालांकि बाजार में अब कई तरह के एयर कूलर मौजूद हैं, जिनमें पर्सनल कूलर, टावर कूलर और डेजर्ट कूलर जैसे कई ऑप्शन शामिल हैं। ऐसे में सही कूलर चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बिना सही जानकारी के कूलर खरीद लिया जाए, तो बाद में ना सिर्फ बिजली बिल बढ़ सकता है बल्कि कूलिंग भी अच्छी नहीं मिलती। इसलिए नया कूलर खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

कमरे के हिसाब से कूलर चुनना क्यों जरूरी है?

सबसे पहले अपने कमरे के साइज को ध्यान में रखकर ही कूलर खरीदना चाहिए। अगर आपका कमरा छोटा है तो पर्सनल कूलर बेहतर रहेगा, जबकि बड़े कमरे या हॉल के लिए डेजर्ट कूलर ज्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कई लोग छोटे कूलर को बड़े कमरे में इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरे कमरे में ठंडी हवा नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा कूलर का एयर थ्रो भी काफी जरूरी होता है, ज्यादा एयर थ्रो वाला कूलर कमरे के हर कोने तक ठंडी हवा आसानी से पहुंचा सकता है। आजकल कई कूलर में मल्टीपल फैन स्पीड का फीचर भी मिलता है, जिससे जरूरत के हिसाब से हवा की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। इसलिए खरीदने से पहले एयर फ्लो और फैन स्पीड जरूर चेक करनी चाहिए।

बड़ी टैंक कैपेसिटी और इन्वर्टर सपोर्ट क्यों है जरूरी?

कूलर खरीदते समय पानी की टंकी की क्षमता पर भी खास ध्यान देना चाहिए। छोटे टैंक वाले कूलर में बार-बार पानी भरना पड़ता है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। वहीं बड़े टैंक वाले कूलर लंबे समय तक लगातार ठंडी हवा देते हैं और बार-बार पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही बिजली की खपत भी एक बड़ा फैक्टर है। आजकल मार्केट में ऐसे कूलर मौजूद हैं जो कम बिजली खर्च करते हैं और इन्वर्टर सपोर्ट के साथ भी आते हैं। ऐसे कूलर बिजली कटौती के दौरान भी आसानी से चल सकते हैं।

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कूलिंग पैड और एडवांस फीचर्स में क्या देखें?

इसके अलावा कूलिंग पैड की क्वालिटी भी कूलर की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालती है। हनीकॉम्ब पैड वाले कूलर बेहतर कूलिंग देने के साथ ज्यादा टिकाऊ भी माने जाते हैं। वहीं कुछ सस्ते मॉडल में खराब क्वालिटी के पैड लगाए जाते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं और कूलिंग भी कम देते हैं। आजकल कई मॉडर्न कूलर में रिमोट कंट्रोल, आइस चैंबर, ऑटो वाटर फिल और टाइमर जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। ऐसे फीचर्स इस्तेमाल को और ज्यादा आसान बना देते हैं। इसलिए नया कूलर खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी, फीचर्स और जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनना बेहद जरूरी है।