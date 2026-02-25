YouTube Premium Lite यूजर्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने किफायती प्लान के साथ नए बेनेफिट्स को शामिल कर दिया है। अब आप इस सब्सक्रप्शन के साथ बैकग्राउंट प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड्स फीचर को भी एक्सेस कर सकेंगे। आपको बता दें, अभी तक यह फीचर YouTube Premium सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध था। हालांकि, अब यूजर्स को सस्ते लाइट प्लान के साथ भी यह सुविधा मिलने वाली है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: YouTube Down: घंटों ठप रहने के बाद ठीक हुआ यूट्यूब, जानें क्या थी डाउन होने की वजह

YouTube ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में YouTube Premium Lite के नए अपग्रेड की जानकारी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि इस सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ यूजर्स को अब Background Play और Downloads का ऑप्शन भी मिलने वाला है। ये फीचर्स आज से रोलआउट किए जा रहे हैं, जो कि सभी प्रीमियम लाइट यूजर्स तक आने वाले हफ्तों तक पहुंच जाएगा। और पढें: YouTube जल्द कर सकता है बड़ा बदलाव, हर सब्सक्राइबर को नहीं मिलेंगे नोटिफिकेशन

YouTube Premium Benefits

आपको बता दें, अभी तक यूजर्स को YouTube Premium Lite सब्सक्रिप्शन के साथ Ad-Free वीडियो देखने की सुविधा मिलती थी। अब वह ऐप को मिनिमाइज करके वीडियो व गानों को सुन सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को Youtube वीडियो Ad-Free, डाउनलोड-बैकग्राउंड प्ले, म्यूजिक म्यूजिक Ad-Free व कई एडिशनल फीचर्स का एक्सेस मिलता है। और पढें: Apple यूजर्स को मिला बड़ा तोहफा, Vision Pro के लिए खास YouTube App हुआ लॉन्च

YouTube Premium Subscription Pack Price

कंपनी दो तरह के प्लान्स लेकर आती है। इसमें YouTube Music Lite की कीमत 89 रुपये है। वहीं, YouTube Premium की कीमत 149 रुपये है। अगर आपका बजट कम है, तो आप 89 रुपये खर्च करके बेसिक लेकिन जरूर यूट्यूब फीचर्स को एक्सेस कर सकेंगे।

अगर आप पूरा ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो आप थोड़े महंगे यूट्यूब प्रीमियम फीचर को एक्सेस कर सकेंगे। यूट्यूब ने फीचर का ऐलान करते हुए जानकारी दी कि इन फीचर्स को लोगो के फीडबैक व डिमांड पर पेश किया गया है। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के काफी काम आने वाला है, जो कि यूट्यूब पर पोडकास्ट, इंटरव्यू व शो देखना पसंद करते हैं।