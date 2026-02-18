YouTube Down: घंटों ठप रहने के बाद ठीक हुआ यूट्यूब, जानें क्या थी डाउन होने की वजह

YouTube Down: वीडियो स्ट्रीमिंग जाइट यूट्यूब घंटों डाउन रहने के बाद दोबारा चलने लगा है। इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो पहले की तरह चलने लगी हैं। ऐप भी ठीक काम करने लगा है और होम पेज भी रिफ्रेश होने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 फरवरी की सुबह यूट्यूब में बड़ी खामी आई, जिस वजह से सेवाएं बाधित हुई। इस आउटेज से भारत समेत कई देश प्रभावित हुए। इस दौरान यूजर्स को वीडियो देखने से लेकर होम पेज फ्रेश करने तक में दिक्कत आई। और पढें: YouTube जल्द कर सकता है बड़ा बदलाव, हर सब्सक्राइबर को नहीं मिलेंगे नोटिफिकेशन

क्यों डाउन हुआ YouTube ?

यूट्यूब के मुताबिक, प्लेटफॉर्म के रिकमंडेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आई। इससे यूट्यूब ऐप ही नहीं बल्कि म्यूजिक (Youtube Music) और यूट्यूब किड्स (Youtube Kids) तक की सेवाएं ठप हुई। इस दौरान होम पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और वीडियो भी प्ले नहीं हुई। अब होम पेज पहले की तरह काम करने लगा है। समस्या को पूरी तरह से ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। और पढें: Apple यूजर्स को मिला बड़ा तोहफा, Vision Pro के लिए खास YouTube App हुआ लॉन्च

भारतीय यूजर्स हुए प्रभावित

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूट्यूब की इस आउटेज से भारतीय यूजर्स भी प्रभावित हुए। यह आउटेज सुबह 6 बजकर 47 मिनट पर रिपोर्ट की गई। उस वक्त करीब 18,000 यूजर्स ने डाउन होने की शिकायत दर्ज की। 72 प्रतिशत यूजर्स के फोन में ऐप का होम पेज अपडेट नहीं हुआ। वहीं, 17 प्रतिशत यूजर्स को वीडियो स्ट्रीम करने में दिक्कत आई।

यूजर्स ने शिकायत में बताया कि उन्हें आउटेज के दौरान जब ऐप ओपन किया, तो स्क्रीन पर ‘something went wrong’ का मैसेज देखने को मिला। उस वक्त होम पेज बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं हुआ। कई यूजर्स के अकाउंट खुद-ब-खुद लॉग आउट हुए, तो कईओं की वीडियो प्ले नहीं हुई। टीवी ऐप में भी दिक्कत आई।

इस आउटेज से पहले कब हुआ था ऐप डाउन ?

अंत में बताते चलें कि यूट्यूब पहली बार डाउन नहीं हुआ है। इस आउटेज से पहले 19 दिसंबर 2025 को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सेवाएं ठप हुए थी। उस समय भी यूजर्स को वीडियो देखने में दिक्कत आई। ऐप रिफ्रेश करने में परेशानी आई।