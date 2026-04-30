Published By: Manisha | Published: Apr 30, 2026, 02:58 PM (IST)
YouTube यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अब आपको यूट्यूब के प्रीमियम फीचर्स को एक्सेस करने के लिए अलग से पैसे देकर Premium सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अपने प्रीमियम फीचर को सभी यूजर्स को फ्री में उपलब्ध करा रही है। इसका मतलब अब आप बिना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए यूट्यूब के प्रीमियम फीचर को एक्सेस कर सकेंगे। यूट्यूब का यह Picture-in-picture (PiP) मोड है, जो कि आपको वीडियो मिनिमाइज करके बैकग्राउंड में देखने की सुविधा देता है। अभी बैकग्राउंड वीडियो प्ले के लिए आपको यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां जानें कब से और किन यूजर्स को मिलेगा इस फीचर का फायदा। और पढें: YouTube टेस्ट कर रहा है ये खास AI फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि वह अपने पॉपुलर Picture-in-Picture (PiP) मोड को अन्य यूजर्स के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं। इस मोड को अब ग्लोबली सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाने वाला है। इसे आने वाले महीनों में यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाने वाला है। और पढें: YouTube लेकर आया नया फीचर, प्लेटफॉर्म से एक बार में हट जाएंगे सारे शॉर्ट्स
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YouTube के Picture-in-Picture (PiP) मोड की बात करें, तो यह एक ऐसा मोड है जिसके ऑन होने के बाद वीडियो एक छोटे टैब में बदल जाता है और यह फ्लोटिंग विंडो के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद आप आप यूट्यूब ऐप बंद करके भी छोटे फॉर्मेट में वीडियो को देख सकते हैं। यह फीचर बैंकग्राउंड में वीडियो देखने की सहुलियत देता है। अभी तक सिर्फ प्रीमियम यूजर्स ही इसे एक्सेस कर सकते थे, लेकिन आने वाले समय में इसे अन्य यूजर्स द्वारा भी देखा जा सकेगा। इस फीचर को Android व iOS यूजर्स दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
Non-Premium व्यूवर्स को यह नया फीचर कुछ शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह PIP मोड सिर्फ लॉन्ग-फॉर्मेट व नॉन-म्यूजिक कॉन्टेंट के लिए उपलब्ध होने वाला है।
वहीं, दूसरी ओप प्रीमियम यूजर्स की बात करें, तो वे PiP मोड में म्यूजिक वीडियो को भी इन्जॉय कर सकते हैं।
PiP Mode को इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। इसमें जो भी वीडियो आप बैकग्राउंड में देखना चाहते हैं, उस पर आपको स्वाइप-अप करना है। इसके बाद वीडियो छोटे फ्लोटिंग विंडो में बदल जाएगी और आप यूट्यूब ऐप को बंद करके बैकग्राउंड में अन्य ऐप को एक्सेस करके हुए यूट्यूब वीडियो को देख सकेंगे।
YouTube के PiP Mode को आने वाले महीनों में ग्लोबली सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाने वाला है। ऐसे में अगर आप आने वाले समय में इस फीचर को एक्सेस करने के लिए YouTube subscription लेने वाले थे, तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इसे फ्री में एक्सेस कर सकेंगे। आपको बता दें, भारत में YouTube Premium सब्सक्रिप्शन की कीमत 149 रुपये प्रति महीना है।
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