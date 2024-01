X (Twitter) प्लेटफॉर्म पर Passkeys सपोर्ट लॉन्च कर दिया गया है। इस नए फीचर का ऐलान खुद ऑफिशियल X Safety हैंडल के जरिए किया गया है। बता दें, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने पिछले साल अपने प्लेटफॉर्म से 2FA (2 फेक्टर ऑथेंटिकेशन) SMS सपोर्ट को रिमूव कर दिया था। इसकी के बाद से खबरें थी कि जल्द ही एक्स (ट्विटर) प्लेटफॉर्म पर Passkeys सपोर्ट को लाइव किया जाएगा। अब फाइनली यूजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नया Passkeys सपोर्ट X के लिए रोलआउट कर दिया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

X Safety ऑफिशियल हैंडल ने लेटेस्ट पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि X (Twitter) के लिए Passkeys सपोर्ट लॉग-इन ऑप्शन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सपोर्ट फिलहाल US बेस्ट iOS यूजर्स के लिए ही रोलआउट किया गया है। हालांकि, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसे अन्य देशों के यूजर्स के लिए भी पेश कर दिया जाएगा।

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!

A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account – all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…

— Safety (@Safety) January 23, 2024