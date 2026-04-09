X का नया ऑटो ट्रांसलेशन फीचर क्या है और यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा?

Elon Musk की सोशल मीडिया कंपनी X ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अब प्लेटफॉर्म पर ऑटोमैटिक पोस्ट ट्रांसलेशन फीचर आ रहा है, जो दुनिया भर में धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी भाषा में लिखे पोस्ट को अपनी पसंद की भाषा में आसानी से पढ़ सकेंगे। यह फीचर Grok नाम के AI चैटबॉट से चलता है, जिसे xAI ने बनाया है।

ऑटो ट्रांसलेशन कैसे काम करेगा?

इस नए ऑटो-ट्रांसलेशन फीचर के आने से अब यूजर्स को किसी पोस्ट को मैन्युअली ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, अलग-अलग भाषाओं में लिखे पोस्ट अपने-आप आपकी समझ में आने वाली भाषा में बदल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पोस्ट अरबी, हिंदी या किसी बाकी भाषा में है और आप उसे नहीं समझते, तो यह फीचर उसे तुरंत अंग्रेजी या आपकी सेट की गई भाषा में बदल देगा। इससे न केवल यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स के पोस्ट भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, हालांकि अगर कोई यूजर ओरिजिनल भाषा में ही पोस्ट पढ़ना चाहता है, तो वह सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को बंद भी कर सकता है।

कंपनी ने इस फीचर को लेकर क्या कहा?

इस फीचर की जानकारी X के प्रोडक्ट हेड Nikita Bier ने दी। उन्होंने बताया कि कंपनी का लक्ष्य है कि हर भाषा में लिखे पोस्ट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में Grok की ट्रांसलेशन क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है, यानी अब ट्रांसलेशन पहले से ज्यादा सटीक और नेचुरल होगा। यह कदम X के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे प्लेटफॉर्म पर यूजर एंगेजमेंट बढ़ने की उम्मीद है और लोग ज्यादा समय तक ऐप पर एक्टिव रहेंगे।

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कौन-कौन से नए फीचर्स मिलेंगे?

इसके साथ ही X ने एक नया AI-Powered इमेज एडिटर भी पेश किया है, जो फिलहाल iOS App पर उपलब्ध है। इस एडिटर में कई क्रिएटिव और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ‘Blur’ Tools शामिल है, जिससे यूजर्स फोटो में चेहरे, नंबर प्लेट या संवेदनशील जानकारी को आसानी से छिपा सकते हैं। इसके अलावा एक खास फीचर ‘Natural Language Editing’ भी है, जिसमें यूजर सिर्फ टेक्स्ट लिखकर फोटो को एडिट कर सकता है, जैसे ‘इस फोटो को म्यूजियम पेंटिंग जैसा बना दो।’ Grok AI इसे तुरंत उसी स्टाइल में बदल देगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि जल्द ही ये फीचर्स Android यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होंगे, जिससे सभी यूजर्स को बेहतर और स्मार्ट अनुभव मिल सकेगा।