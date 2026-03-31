Published By: Manisha | Published: Mar 31, 2026, 07:03 PM (IST)
WhatsApp पर इन दिनों कई फीचर्स की टेस्टिंग चल रही है। हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि ऑटो डिलीट फीचर दस्तक देने वाला है, जिसके तहत मैसेज 15 मिनट के बाद अपने-आप चैट से डिलीट हो जाएगा। इसी बीच अब लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में एक अन्य फीचर की जानकारी सामने आई है। लीक रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप पर Online Contacts फीचर दस्तक देने वाला है। इस फीचर के तहत आपको व्हाट्सऐप ओपन करते ही ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी। ऐसे में चैट करने के लिए आपको स्पेशली चैट ओपन या फिर स्क्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है नया CarPlay App, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स
Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.26.13.3 अपडेट का हवाला देते हुए नए फीचर की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में जल्द ही Online Contacts फीचर पेश किया जाने वाला है। इस फीचर की मदद से आपको अपनी व्हाट्सऐप लिस्ट में उन कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट पहले दिखाई देगी, जो कि ऑनलाइन है। और पढें: WhatsApp की ढेरों Unread Chats पढ़ना होगा आसान, आ रहा नया Summaries फीचर!
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.13.3: what’s new? और पढें: WhatsApp में आ रहा काम का फीचर, एक क्लिक में पढ़ पाएंगे Unread मैसेज
WhatsApp is working on a feature that lets users see a list of which of their contacts are currently online, and it will be available in a future update!https://t.co/ztIgi0d0gQ pic.twitter.com/rWu35tD7jq
— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 30, 2026
रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि व्हाट्सऐप यूजर्स को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में दो फिल्टर मिलेंगे, जिसमें Online व Name शामिल होंगे। जब आप ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक करेंगे, तो आपको सिर्फ उन कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी जो कि ऑनलाइन है। वर्तमान समय में किसी शख्स को ऑनलाइन देखने का सिर्फ एकमात्र जरिया यह है कि आपको उसकी चैट ओपन करनी पड़ेगी।
यह फीचर खासतौर पर उन व्हाट्सऐप यूजर्स के काम आने वाला है, जो कि व्हाट्सऐप पर किसी से चैट करने आए हैं। उन्हें अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखने के लिए चैट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ लिस्ट से ही ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स को देख सकेंगे। आपको बता दें, फिलहाल यह फीचर भी डेवलपिंग स्टेज में है। उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट करे।
1. WhatsApp में Online Contacts फीचर क्या है?
WhatsApp में Online Contacts अपकमिंग फीचर होगा, जिसके जरिए आप ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट देख सकेंगे।
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