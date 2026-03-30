WhatsApp जल्द ला सकता है नया CarPlay App, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स

WhatsApp जल्द ही Apple CarPlay के लिए एक नया नेटिव ऐप लाने वाली है, जिससे ड्राइविंग के दौरान मैसेज करना ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा, फिलहाल यह फीचर iOS बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। इस अपडेट का मकसद यूजर्स को सिर्फ वॉइस कमांड पर निर्भर रहने के बजाय एक सिंपल इंटरफेस देना है, जिससे वे सीधे कार की स्क्रीन से WhatsApp इस्तेमाल कर सकें।

अब तक Siri के जरिए काम करता है WhatsApp CarPlay

अब तक WhatsApp CarPlay में केवल Siri के जरिए ही काम करता था, जहां यूजर्स मैसेज सुन सकते थे और आवाज से जवाब दे सकते थे लेकिन नए अपडेट के बाद यूजर्स को एक विजुअल इंटरफेस मिलेगा, जहां वे हाल की चैट्स देख सकेंगे और कॉन्टैक्ट्स को आसानी से चुन पाएंगे, हालांकि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पूरी चैट पढ़ने या लंबी बातचीत देखने की सुविधा नहीं दी जाएगी, ताकि ड्राइविंग के दौरान ध्यान न भटके। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो ड्राइव करते समय जल्दी-जल्दी जरूरी मैसेज चेक करना चाहते हैं।

इस अपडेट का सबसे खास फीचर

इस अपडेट का सबसे खास फीचर ‘Chat List’ है, जिसमें Recents Chats दिखाई देगी। इससे यूजर्स को तुरंत पता चल जाएगा कि किससे बात करनी है, साथ ही इसमें Unread Messages और Recent Activity की जानकारी भी मिलेगी। अगर कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं दिखता, तो यूजर नया मैसेज भी भेज सकते हैं। इसके अलावा कॉलिंग के लिए एक अलग सेक्शन दिया जाएगा, जहां इनकमिंग, आउटगोइंग और मिस्ड कॉल्स एक ही जगह दिखेंगी। इससे यूजर्स को कॉल बैक करना आसान हो जाएगा और वे बिना ज्यादा समय लगाए जरूरी बातचीत कर पाएंगे।

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इस अपडेट का डिजाइन होगा काफी सिंपल

WhatsApp का यह नया CarPlay App सिंपल और सेफ डिजाइन पर आधारित होगा। इसमें लाइट और डार्क मोड दोनों का सपोर्ट मिलेगा और केवल जरूरी फीचर्स पर फोकस रखा जाएगा, ताकि यूजर का ध्यान सड़क से न हटे, फिलहाल यह ऐप TestFlight के जरिए बीटा टेस्टिंग में है और आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि टेस्टिंग पूरी होने के बाद यह अपडेट ग्लोबली लॉन्च होगा।