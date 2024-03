WhatsApp यूजर्स के लिए आ रहा अनोखा फीचर, सुनने के साथ पढ़ सकेंगे वॉइस मैसेज

WhatsApp पिछले कई महीनों से अपने प्लेटफॉर्म को सुविधाजनक बनाने के लिए कई फीचर्स पर काम कर रहा है, जिनमें चैट फिल्टर, स्टेटस टाइम लिमिट आदि शामिल हैं। इन ही में से एक Transcribe वॉइस नोट भी है। इसके आने से वॉइस मैसेज टेक्स्ट फॉरमेट में मिलेंगे। इससे यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होगा और यह सुविधा उनके बहुत काम आएगी।

व्हाट्सएप फीचर्स ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर Android 2.24.7.8 बीटा अपडेट मौजूद है। इससे Transcribe Voice Notes फीचर का पता चला है। इस फीचर के जरिए यूजर्स वॉइस नोट्स को सुनने के साथ पढ़ पाएंगे।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.8: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to transcribe voice notes, and it will be available in a future update!https://t.co/YTPU8KW0V6 pic.twitter.com/l86FK4rywT

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 20, 2024