WhatsApp में होगा बड़ा बदलाव, स्टेटस में जल्द शेयर कर पाएंगे लंबे वीडियो

WhatsApp का Status फीचर सबसे पॉपुलर फीचर्स में से एक है। इस सुविधा के जरिए यूजर्स अपने खास पलों को फोटो, टेक्स्ट और वीडियो के रूप में साझा करते हैं। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इस फीचर को अपडेट करने की तैयारी कर रहा है। इस अपग्रेडेशन से यूजर्स व्हाट्सएप पर लंबे वीडियो स्टेटस लगाकर शेयर कर सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में व्हाट्सएप स्टेटस पर 30 सेकेंड की वीडियो अपलोड की जा सकती है।

wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर मौजूद Android 2.24.7.6 बीटा अपडेट से पता चला है कि व्हाट्सएप स्टेटस टाइम लिमिट को बढ़ाने वाला है। यूजर्स प्लेटफॉर्म पर जल्द 30 सेकेंड की बजाय 1 मिनट का वीडियो शेयर कर पाएंगे।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.6: what’s new?

WhatsApp is rolling out a feature to share videos of up to 1 minute in length via status updates, and it’s available to some beta testers! Some users may get the same feature with the previous update.https://t.co/jtNAqaAb8n pic.twitter.com/fHOidmCPRO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2024