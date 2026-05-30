ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा WhatsApp का खास सिक्योरिटी फीचर, ऐसे करें ऑन

Published By: Ajay Verma | Published: May 30, 2026, 09:34 AM (IST)
WhatsApp की यूसेज बढ़ने के साथ इससे जुड़े ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हैकर्स फेक मैसेज, ऑडियो-वीडियो कॉल और लिंक का भेजकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सतर्क रहना ही नहीं, बल्कि अकाउंट को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए व्हाट्सएप के स्ट्रिक्ट फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अकाउंट की सुरक्षा मजबूत होगी और निजी डेटा सिक्योर रहेगा। और पढें: Instagram, WhatsApp और Facebook चलाने के लिए देने होंगे पैसे, आ गए नए सब्सक्रिप्शन प्लान
व्हाट्सएप का स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग बहुत खास सिक्योरिटी फीचर है। इस फीचर के इस्तेमाल से अपने अकाउंट को साइबर अटैक, स्पैम, ऑनलाइन ठगी और हैकिंग से बचाया जा सकता है। इसके एक्टिवेट होने प्राइवेसी सेटिंग सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है और अकाउंट हैक होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। और पढें: WhatsApp में जल्द होगा बड़ा बदलाव, यूजर्स को मिलेंगी पहले से ज्यादा GIF
इस फीचर के एक्टिव होने पर जिन यूजर के नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं हैं, वे आपको मैसेज या मीडिया नहीं भेज पाएंगे। उन सभी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। और पढें: WhatsApp यूजर्स ध्यान दें, ये एक सेटिंग ऑफ रखना पड़ सकता है भारी, तुरंत ऐसे करें ऑन
स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग से अनजान नंबर से आने वाली वीडियो और ऑडियो कॉल अपने आप ब्लॉक हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जालसाझ आपको अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगे। इतना ही नहीं अज्ञात नंबर से आए लिंक भी ब्लॉक हो जाएंगे।
इस सुरक्षा फीचर के ऑन से लास्ट सीन, स्टेटस और प्रोफाइल फोटो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल यूजर्स को दिखाई देगी। कोई भी अनजान नंबर वाले शख्स आपकी फोटो या स्टेटस को नहीं देख पाएगा। कुल मिलाकर कहें, तो इससे प्राइवेसी बनी रहेगी और अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।
इस फीचर को ऑन करने का तरीका बहुत आसान है। नीचे स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :-
1. अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए।
2. राइट साइड में बने प्रोफाइल आइकन पर टैप कीजिए।
3. अब प्राइवेसी में जाएं।
4. यहां आपको एडवांस टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करिए।
5. इसके बाद स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग पर प्रेस करें।
6. इस तरह यह फीचर ऑन हो जाएगा।
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