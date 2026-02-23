WhatsApp जल्द ला सकता है सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए ये खास फीचर

WhatsApp जल्द ही iPhone यूजर्स के लिए एक नया और बेहद काम का फीचर लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ‘Schedule Message’ फीचर पर काम कर रही है, जिससे यूजर पहले से मैसेज टाइप करके उसकी भेजने की तारीख और समय सेट कर सकेंगे। यह जानकारी WABetaInfo ने दी है। यह फीचर iOS के लेटेस्ट बीटा वर्जन 26.7.10.72 में TestFlight के जरिए देखा गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स जन्मदिन की बधाई, मीटिंग रिमाइंडर या जरूरी अपडेट सही समय पर बिना भूले भेज पाएंगे। इससे खास मौकों पर मैसेज भेजना और भी आसान हो जाएगा। और पढें: WhatsApp Business जल्द होगा अपग्रेड, AI चैटबॉट के साथ मिलेगा अपडेटेड कॉलिंग फंक्शन

Schedule Message फीचर कैसे करेगा काम?

Schedule Message फीचर का इस्तेमाल करना भी काफी आसान होगा। यूजर पहले की तरह मैसेज टाइप करेंगे, लेकिन भेजने से पहले उन्हें तारीख और समय चुनने का ऑप्शन मिलेगा। तय समय पर मैसेज अपने आप सामने वाले को भेज दिया जाएगा। खास बात यह है कि यूजर चैट इंफो सेक्शन में जाकर अपने शेड्यूल किए गए मैसेज देख और मैनेज कर सकेंगे, अगर कोई मैसेज भेजने से पहले डिलीट करना हो तो वह भी किया जा सकेगा और सामने वाले को इसकी कोई सूचना नहीं मिलेगी। यह फीचर पर्सनल चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट में भी काम करेगा, जिससे ऑफिस या फैमिली ग्रुप में जरूरी मैसेज सही समय पर भेजना आसान होगा। और पढें: WhatsApp Business यूजर्स के लिए आ रहा काम का फीचर, कॉन्टैक्ट में जोड़ पाएंगे नोट्स

क्या इस फीचर से यूजर्स को मिलेगा ज्यादा कंट्रोल?

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फीचर से यूजर्स को अपने मैसेज भेजने पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। अब लोगों को खास समय याद रखने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर आधी रात को किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी हैं या सुबह 9 बजे मीटिंग रिमाइंडर भेजना है तो बस पहले से मैसेज शेड्यूल कर दीजिए। तय समय पर मैसेज अपने आप चला जाएगा। यह फीचर उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होगा जो बिजनेस या प्रोफेशनल काम के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

WhatsApp का नया ग्रुप मैसेज हिस्ट्री फीचर क्या है और क्या करेगा?

इसी के साथ हाल ही में WhatsApp ने ‘Group Message History’ फीचर भी रोलआउट किया है। इस फीचर की मदद से जब कोई नया मेंबर ग्रुप में जुड़ता है तो एडमिन या मेंबर्स उसे पिछली 25 से 100 तक की चैट मैसेज भेज सकते हैं। इससे नए मेंबर को बातचीत का संदर्भ समझने में आसानी होगी और बार-बार स्क्रीनशॉट या कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी का कहना है कि यह फीचर End-To-End Encrypted है, यानी यूजर्स की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।