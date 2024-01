WhatsApp लेकर आया कमाल का फीचर, बना सकेंगे खुद का मनपसंद स्टिकर

WhatsApp ने लंबे समय से चर्चा में बने स्टिकर मेकर फीचर को आखिरकार लॉन्च कर दिया है। इस सुविधा के जरिए खुद के स्टिकर बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूजर्स को अब स्टिकर बनाने के लिए थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कंपनी का मानना है कि इससे चैटिंग करना और भी मजेदार होगा। इसके साथ ही यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा।

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के मुताबिक, नया फीचर स्टिकर मेकर बेहद खास है। इस फीचर की मदद से आप अपनी तस्वीरों को स्टिकर में तब्दील कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्स्ट, ऑटो-क्रॉप और ड्राइंग जैसे एडिटिंग टूल मिलेंगे, जिनकी मदद से आप बढ़िया स्टिकर बना सकेंगे। इसमें आपको बनाए गए स्टिकर को दोबारा एडिट करने की सुविधा मिलेगी। आपके द्वारा बनाए गए सभी स्टिकर खुद-ब-खुद स्टिकर ट्रे में जाकर सेव हो जाएंगे।

fun news! you can now turn your photos into stickers or edit existing stickers 🤩

in other news, you’ll likely have to show the entire group chat how you did it

rolling out now on iOS pic.twitter.com/Q21P85eSpg

