Instagram की बड़ी तैयारी, जल्द TV पर देखने को मिलेंगी Reels और Stories

Instagram पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स पर किया जाता है। हालांकि, अब यह ऐप्लिकेशन मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रही। इसे जल्द सैमसंग (Samsung) के स्मार्ट टीवी पर लाया जाने वाला है। इसका नाम Instagram for TV होगा। इससे यूजर्स अपने टीवी पर रील और फोटो देख सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इस अपडेशन से यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होगा, कंटेंट ज्यादा सोशल बनेगा और प्लेटफॉर्म की रीच बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही, प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव बनेगा। और पढें: Instagram Carousel पोस्ट में अब Multiple Captions होंगे ADD, चुपके से रिलीज हुआ धांसू फीचर

कंपनी के अनुसार, इंस्टाग्राम फॉर टीवी ऐप का सपोर्ट सबसे पहले अमेरिकन यूजर्स को मिलेगा। इस ऐप्लिकेशन को साल 2020 के बाद लॉन्च हुए टीवी के लिए रिलीज किया जाएगा। इस अपडेशन से टीवी पर रील और पोस्ट जैसे कंटेंट को देखा जा सकेगा। इससे फायदा यह होगा कि फीड देखने के लिए बार-बार फोन या फिर टैबलेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: इंतजार खत्म! भारत में Instagram Plus, WhatsApp Plus और Facebook Plus पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च, जानें कीमत और Exclusive फीचर्स

बदल जाएगा Reel देखने का अंदाज

सोशल मीडिया जाइंट इंस्टाग्राम का कहना है कि ऐप के टीवी पर आने से रील और अन्य कंटेंट देखने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इसमें यूजर्स को इंटरेस्ट बेस्ड चैनल फंक्शन मिलेगा, जिससे अपनी पसंद के कंटेंट को देख सकेंगे। इसके साथ स्टोरीज को बड़ी स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। और पढें: Instagram के ये Top 5 Hidden Features आपका Experience बदल देंगे! हर कोई नहीं करता करता इस्तेमाल

मिलेगी शेयर करने की सुविधा

इस टीवी ऐप में यूजर्स को वीडियो व रील शेयर करने की सुविधा मिलेगी। इसे पुष्टि हो गई है कि कंपनी Instagram TV देखने को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सोशल और इंटरैक्टिव अनुभव बनाना चाहती है।

बदलेगा वीडियो फॉरमेट

वर्तमान में इंस्टाग्राम पर वर्टिकल फॉर्म में वीडियो देखने को मिलती है, लेकिन टीवी पर आने से यह फॉमेट पूरी तरह से बदल जाएगा। रील्स को टीवी पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखा जा सकेगा, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। इससे यूजर्स को टीवी पर बेहतर व इमर्सिव अनुभव मिलेगा।

फॉर्मेट बदलने के अलावा Episodic Content को लाने की तैयारी की जा रही है। इससे यूजर्स टीवी पर लंबी वीडियोज देख सकेंगे, जैसे टीवी पर वेब सीरीज या टीवी शोज को देखा जा सकता है।

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YouTube को मिलेगी टक्कर

टीवी सेगमेंट में इंस्टाग्राम का मुकाबला यूट्यूब से होने वाला है। जहां यूट्यूब के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक वीडियो मौजूद है, वहीं इंस्टाग्राम के पास सोशल डिस्कवरी है, जहां रील देखने के साथ-साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया को टीवी तक पहुंचा देता है, तो इस कदम से स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के बीच एक नई कैटेगरी बना देगा, जिसे वीडियो देखने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा।