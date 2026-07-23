WhatsApp में अब Adobe Acrobat इंटीग्रेट हो चुका है। इस इंटीग्रेशन से यूजर्स को PDF फाइल्स पढ़ने व एडिट करने के लिए उसे अपने डिवाइस में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, अब यूजर्स सीधे व्हाट्सऐप में PDFs फाइल्स को ओपन करके उसे एडिट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फीचर को WhatsApp web व Windows apps के लिए रिलीज किया गया है। अब आप व्हाट्सऐप चैट विंडो में ही पीडीएफ फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। अभी तक यदि व्हाट्सऐप पर कोई पीडीएफ फाइल रिसीव होती थी, तो आपको ऐप छोड़कर अन्य ऐप में स्विच करके फाइल को ओपन करना पड़ता था। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp का नया स्कैम, .exe और .dll फाइल्स से रहें सावधान, 1 क्लिक में Chat history और Contacts सब होंगे लीक

Adobe Acrobat Integration Into WhatsApp Web

WhatsApp ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के जरिए कई नए फीचर्स का ऐलान किया है। इन फीचर्स की लिस्ट में PDFs अपग्रेड भी शामिल है। ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, अब आप अपनी पीडीएफ फाइल को डायरेक्ट व्हाट्सऐप पर ओपन कर सकेंगे, जिसके लिए फाइल को डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: WhatsApp Username: Meta ने सरकार के नोटिस का दिया जवाब, जल्द आ सकता है फैसला

आप फाइल को ओपन करने के साथ-साथ स्क्रोल व जूम भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप फाइल को ओपन करके उसमें हल्के-फुल्के Edit भी कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट को हाइलाइट करना आदि शामिल है। ओवरऑल एडिट के लिए आपको Edit के लिए आपको Draw, Highlight, Underline, Strikethrough व Edit in Acrobat जैसे फीचर्स मिलेंगे। और पढें: दोस्त का जन्मदिन भूलने नहीं देगा WhatsApp, ला रहा खास Birthday Notification फीचर!

इस फीचर को Adobe Acrobat इंटीग्रेशन के साथ पेश किया गया है, जो कि Adobe का एक PDF सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल फाइल को देखने, बनाने, एडिट करने, कन्वर्ट करने आदि के लिए किया जाता है। यह फीचर व्हाट्सऐप वेब पर मिलेगा।

कंपनी का कहना है कि व्हाट्सऐप वेब में Adobe Acrobat का इंटीग्रेशन छोटे बिजनेस चलाने वालों के लिए काफी मददगार साबित होगा। उनके ग्राहक व्हाट्सऐप वेब स्क्रीन पर पीडीएफ को बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे।

सिक्योरिटी के हिसाब से भी नया फीचर काफी काफी शानदार रहने वाला है। कंपनी ने जानकारी दी है कि Acrobat डॉक्यूमेंट् पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने की वजह से सिक्योर भी रहने वाले हैं। साथ ही इस इंटीग्रेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स को WhatsApp end-to-end encryption प्रोटेक्शन भी प्राप्त होगी।

Adobe Acrobat Integration with WhatsApp Web available globally

1. कंपनी ने WhatsApp Web और Windows में Adobe Acrobat का इंटीग्रेशन ग्लोबली रोलआउट कर दिया है। भारतीय यूजर्स को भी व्हाट्सऐप वेब में यह फीचर मिल चुका है। अगर आपके पास अभी तक यह फीचर नहीं पहुंचा है, तो आप इसके लिए लेटेस्ट वर्जन में अपडेट भी कर सकते हैं।

2. जैसे कि हमने बताया यह नया फीचर व्हाट्सऐप में ही PDF फाइल को ओपन होने की क्षमता देता है।

3. आप पीडीएफ फाइल को फुल-स्क्रीन में एक्सेस कर सकते हैं।

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4. Edit के लिए आपको Draw, Highlight, Underline, Strikethrough व Edit in Acrobat का ऑप्शन मिलेगा।