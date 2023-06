WhatsApp में जल्द दिखेगा नया इंटरफेस, चलाना होगा और भी आसान

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से इंटरफेस में बदलाव कर रहा है। अब कंपनी ने ऐप के कई सेक्शन के लिए नया इंटरफेस पेश किया है और इसका अपडेट बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। यह जानकारी व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट वेबबीटाइंफो की एक रिपोर्ट से मिली है। Also Read - WhatsApp की बड़ी तैयारी! Community और Pin Messages के लिए आ रहे नए फीचर्स

रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सऐप ने iOS बीटा टेस्टर्स के लिए 23.13.0.70 अपडेट रिलीज किया है। साथ ही, एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसको देखने से पता चला है कि एप्लिकेशन के पिछले वर्जन की तुलना में एक्शन शीट काफी अलग दिखाई दे रही है। पहले कंपनी एप्पल की एपीआई द्वारा प्रदान दी गई एक्शन शीट का इस्तेमाल करती थी। हालांकि, अब ऐप ने नए डिजाइन वाली एक्शन शीट को रिलीज किया है। Also Read - WhatsApp लाया Chat Lock फीचर, कोई नहीं पढ़ पाएगा आपके निजी चैट्स

📝 WhatsApp beta for iOS 23.13.0.71: what’s new? Also Read - WhatsApp में आया नया फीचर, अब एक टैब से दूसरे में जाना होगा आसान

WhatsApp is releasing a new interface for action sheets, and it is available to some beta testers!https://t.co/QjySADGTBd pic.twitter.com/0CjDWMnzer

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 24, 2023