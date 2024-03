WhatsApp में वर्तमान में केवल तीन चैट को पिन किया जा सकता है। हालांकि, अब यह सुविधा अपग्रेड होने वाली है, जिससे यूजर्स प्लेटफॉर्म पर तीन से ज्यादा चैट्स को पिन कर पाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि यूजर्स को पिन की गई चैट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। इससे यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन सुधरेगा। साथ ही, उनका अनुभव भी बेहतर होगा। आइए इस व्हाट्सएप अपडेट के बारे में नीचे विस्तार से जानते हैं…

व्हाट्सएप अपकमिंग फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट wabetainfo अपनी रिपोर्ट में बताया कि WhatsApp Android 2.24.6.13 बीटा अपडेट से पता चला है कि चैट पिन करने की संख्या को बढ़ाने पर काम चल रहा है। इस अपडेशन के बाद यूजर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर तीन की बजाय 5 चैट्स को पिन कर पाएंगे।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.6.13: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to pin more than 3 chats, and it will be available in a future update!https://t.co/QawwxncTmj pic.twitter.com/8StqJvKtQm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 12, 2024