WhatsApp में आ रहा नया सिक्योरिटी फीचर, बताएगा आपकी चैट सुरक्षित है या नहीं

WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए समय-समय पर अपडेट रिलीज करता रहता है। कुछ दिन पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने लॉक-स्क्रीन से स्पैम मैसेज भेजने वाले कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करने की सुविधा दी थी। अब व्हाट्सएप ऐसा सिक्योरिटी फीचर लाने की तैयारी में लगा है, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी चैट एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सुरक्षा फीचर को साल 2016 में यूजर्स की चैट को सुरक्षित रखने के लिए रोलआउट किया गया था। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड मैसेज व कॉल को न तो कोई देख सकता है और न ही सुन सकता है।

wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, नए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ऑप्शन के एक्टिव होने से कॉन्टैक्ट के नीचे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कैप्शन दिखाई देगा, जिससे पता चल जाएगा कि चैट सुरक्षित है। कुछ सेकेंड बाद यह कैप्शन गायब हो जाएगा और फिर से लास्ट सीन दिखने लगेगा। यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि यूजर्स की चैट सुरक्षित है। कोई भी मैसेज एक्सेस नहीं कर पाएगा।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस फीचर के व्हाट्सएप पर आने से यूजर्स को यह तसली हो जाएगी कि उनके मैसेज व कॉल सिक्योर है। कोई भी उनके निजी डेटा तक नहीं पहुंच पाएगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.6.11: what’s new?

WhatsApp is rolling out a feature to indicate when chats are end-to-end encrypted, and it’s available to some beta testers!

Some users can get this feature by installing the previous updates.https://t.co/g2i5S7d9R1 pic.twitter.com/KsTa13z0BO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 9, 2024