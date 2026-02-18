WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर एक्सपीरियंस को एन्हैंस करने के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स पर काम करता रहता है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट क मानें, तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जल्द ही अपने अपने यूजर्स के लिए नया Password फीचर लेकर आने वाला है। दरअसल, यह पासवर्ड फीचर ऐप एक्सेस के लिए नहीं बल्कि अकाउंट एक्सेस के लिए पेश किया जाने वाला है। जी हां, अब आप पासवर्ड के जरिए ऐप ही नहीं बल्कि अकाउंट को भी ओपन कर सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर भेजे मैसेज, जानें कैसे

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.26.7.8 अपडेट का हवाला देते हुए जानकारी दी गई है कि WhatsApp पर जल्द ही Password फीचर दस्तक देने वाला है। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। दरअसल, अभी तक व्हाट्सऐप अकाउंट को दूसरे फोन में ओपन करने के लिए Email ID के जरिए वेरिफिकेशन कोड पाया जाता था। वहीं, अब यूजर्स खुद के द्वारा सेट किए पासवर्ड को डालकर भी व्हाट्सऐप अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। और पढें: WhatsApp में आ रही Unknown Call से हो गए बहुत परेशान, ऐसे करें साइलेंट

📝 WhatsApp beta for Android 2.26.7.8: what’s new? WHATSAPP IS WORKING ON ACCOUNT PASSWORDS! 😱😱😱

An additional, optional way to secure your account beyond the two-step verification code, providing another layer of protection against unauthorized access.… pic.twitter.com/1epMGfmhSk — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 18, 2026



इस फीचर के जरिए व्हाट्सऐप यूजर्स को अपने अकाउंट की सिक्योरिटी एन्हैंस करने का एक नया ऑप्शन दे रहा है। यह नया फीचर यूजर्स को ईमेल हैक होने के बाद भी व्हाट्सऐप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में व्हाट्सऐप पर नया पासवर्ड फीचर दस्तक देगा। जैसे कि हमने बताया यह फीचर 2-स्टेप वेरिफिकेशन के बाद भी एक नए लेवल की सिक्योरिटी पेश करेगा। नए पासवर्ड फीचर में आपको एक 6 से 20 डिजिट का नया पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें नंबर व अल्फाबेट्स शामिल होंगे। जैसे ही आप यह पासवर्ड सेट कर लेंगे, वैसे ही आपको अकाउंट पहले से ज्यादा सिक्योर हो जाएगा।

उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी ऐसे फोन में अपना व्हाट्सऐप लॉग-इन करना चाहते हैं, जिसमें सिम कार्ड मौजूद नहीं है… तो आप इस पासवर्ड के जरिए अपना व्हाट्सऐप अकाउंट को लॉग-इन सकेंगे। फिलहाल, यह फीचर डेवलपिंग स्टेज में मौजूद है। हालांकि, आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।