WhatsApp में आ रही Unknown Call से हो गए बहुत परेशान, ऐसे करें साइलेंट

WhatsApp लोकप्रिय मोबाइल ऐप है। इससे करोड़ों लोग जुड़े हैं, जो इसका उपयोग पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क के लिए करते हैं। यही कारण है कि यह प्लेटफॉर्म स्कैमर्स का पसंदीदा ऐप बन गया है। इस पर फर्जी मैसेज व कॉल करके लोगों को निशाना बनाया जाता है और फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप पर Unknown कॉल पर लगाम लगाई जा सकती है। हम आपको इस गाइड में आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे अननोन कॉल खुद-ब-खुद साइलेंट हो जाएगी। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस…

Silence Unknown Call

WhatsApp में यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर साइलेंस अननोन कॉल फीचर को जोड़ा गया है। यह कमाल का प्राइवेसी फीचर है, जिसके एक्टिव होने पर केवल उन ही यूजर के कॉल आ पाएंगे, जिनके नंबर आपके फोन में सेव है। यह सुविधा उन नंबर को सीधा साइलेंट कर देगी, जिनके नंबर सेव नहीं हैं। इससे आप तक स्पैम कॉल नहीं पहुंच पाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, ये अननोन कॉल कॉल हिस्ट्री में नजर आएंगी।

Android यूजर्स करें ये काम

अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए।

ओपन कर लीजिए। थ्री-डॉट बटन पर क्लिक करें।

सेटिंग में जाएं।

यहां आपको प्राइवेसी ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए।

नीचे की तरफ स्क्रॉल करें।

यहां आपको प्राइवेसी बटन मिलेगा, उस पर टैप करिए।

अब टॉगल ऑन कर दें।

इसके बाद फीचर एक्टिवेट हो जाएगा।

iPhone यूजर्स ऐसे करें फीचर ऑन

अपने आईफोन में व्हाट्सएप ओपन करिए।

ओपन करिए। सेटिंग में जाएं।

यहां आपको प्राइवेसी ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए।

कॉल सेक्शन में जाएं।

Silence Unknown Callers फीचर को ऑन कर दें।

इसके बाद अननोन कॉल साइलेंट हो जाएंगी।

पिछले साल लॉन्च किया यह फीचर

आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल सितंबर में वीडियो नोट्स (Video Notes) फीचर को रोलआउट किया था। इस सुविधा की मदद से छोटे वीडियो नोट्स बनाकर शेयर किए जा सकते हैं। इसमें मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 60 सेकेंड का समय मिलता है।