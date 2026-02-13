WhatsApp में आ रही Unknown Call से हो गए बहुत परेशान, ऐसे करें साइलेंट

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 13, 2026, 03:09 PM (IST)
WhatsApp लोकप्रिय मोबाइल ऐप है। इससे करोड़ों लोग जुड़े हैं, जो इसका उपयोग पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क के लिए करते हैं। यही कारण है कि यह प्लेटफॉर्म स्कैमर्स का पसंदीदा ऐप बन गया है। इस पर फर्जी मैसेज व कॉल करके लोगों को निशाना बनाया जाता है और फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप पर Unknown कॉल पर लगाम लगाई जा सकती है। हम आपको इस गाइड में आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे अननोन कॉल खुद-ब-खुद साइलेंट हो जाएगी। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस… और पढें: WhatsApp में आ रहा शॉर्टकट टैब, एक क्लिक में खुल जाएगा सेटिंग पेज
WhatsApp में यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर साइलेंस अननोन कॉल फीचर को जोड़ा गया है। यह कमाल का प्राइवेसी फीचर है, जिसके एक्टिव होने पर केवल उन ही यूजर के कॉल आ पाएंगे, जिनके नंबर आपके फोन में सेव है। यह सुविधा उन नंबर को सीधा साइलेंट कर देगी, जिनके नंबर सेव नहीं हैं। इससे आप तक स्पैम कॉल नहीं पहुंच पाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, ये अननोन कॉल कॉल हिस्ट्री में नजर आएंगी। और पढें: WhatsApp यूजर्स की मौज, अब बिना ऐप डाउनलोड करे कर सकेंगे Voice और Video Call!
आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल सितंबर में वीडियो नोट्स (Video Notes) फीचर को रोलआउट किया था। इस सुविधा की मदद से छोटे वीडियो नोट्स बनाकर शेयर किए जा सकते हैं। इसमें मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 60 सेकेंड का समय मिलता है। और पढें: WhatsApp में फोटो और वीडियो को भेजने से पहले कर पाएंगे सेव, आ रहा नया टूल
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information