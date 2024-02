WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा के लिए लगातार नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इन ही में से एक फेवरेट कॉन्टैक्ट फिल्टर (Favorite Contacts Filter) है। इस सुविधा के आने से यूजर्स अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट को फेवरेट सेक्शन में ऐड कर सकेंगे, जिससे वह एक टैप में उन कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजने के साथ कॉल कर पाएंगे। इसकी जानकारी व्हाट्सएप फीचर्स (WhatsApp Features) ट्रैक करने वाली वेबसाइट Wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है।

Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp ने iOS 24.3.10.70 बीटा अपडेट रिलीज किया है। इससे पता चला है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप फेवरेट कॉन्टैक्ट फीचर पर काम कर रहा है। यह फीचर कॉल टैब सेक्शन में मिलेगा। इसमें यूजर्स अपनी पसंद के कॉन्टैक्ट को सेव कर सकेंगे।

WhatsApp is working on a favorite contacts filter feature for the web client!

WhatsApp is working on the ability to designate favorite contacts, which will appear with a dedicated chat filter in a future update.https://t.co/SI7Jb1QRnZ pic.twitter.com/szlygHJpCe

